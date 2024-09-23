自由廣場》再拿農產品開刀 看穿中國兩面手法

◎ 李坤隆

就在廈門旅遊協會踩線團抵達金門的同一天，中國財政部卻突然宣告，自九月廿五日起，即將停止執行對原產於台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等卅四項農產品免徵進口關稅政策。

中方政策的時間點是很敏感的，一方面準備開放兩岸旅遊，另一方面卻在限制台灣農產品的進口，這顯然就是兩手的策略，畢竟從中國於二○○五年八月起開始免徵台灣卅四項農產品進口關稅，確實讓台灣農產品多了銷售的管道，卻又片面的停止協議，對於台灣的農民還是會造成一定程度的衝擊。

請繼續往下閱讀...

不過當我們回過頭看看這樣的發展，中國最初將此政策視為「善意」，如今卻又惡意收回，背後原因當然很明確。對於兩岸的發展恐怕又生新變數，因為中國很容易將政治性的思維加在任何兩岸互動項目中，原本的體育與醫療是最明顯的，後來連宗教活動都無法避免，近來連民生項目也不放過，一切都泛政治化，顯見中國對台灣的互動只有政治才是最終的考量，其他的都只是手段而已。

所以轉移農產品的外銷焦點是當務之急，更何況台灣的農產品品質是有目共睹的，近年來農業部也積極拓展外銷，要在國際間開拓更多高端市場，一步步走出中國影響。

在這樣的事件中，大多數的國人更應認清中國的思維，所有的「善意」都只是一種包裝，唯有堅定立場，做好因應，才不會因為對方的一舉一動，政策轉彎而震驚，台灣也才能在國際間逐漸的站穩自己的腳步！

（作者為大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法