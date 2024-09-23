胡，怎麼說》韓、傅、黃不反2758 就是「匪、匪、匪」！

◎ 胡文輝

韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等藍白委，在立院各黨團協商時，一聞民進黨團提案「聯大二七五八決議不涉台灣地位」，竟立刻落跑、做鳥獸散！他們醜態百出、原形畢露原因無他，就是他們不但「納匪」、更「舔匪」、「媚匪」！「匪、匪、匪」不管台灣死活，就怕中國主子不開心！

韓國瑜、傅崐萁、黃國昌等藍白委，在立院各黨團協商時，一聞民進黨團提案「聯大二七五八決議不涉台灣地位」，竟立刻落跑、做鳥獸散！（黃捷國會辦公室提供）

聯合國大會第二七五八號決議，當年國民黨兩蔣政權叫做「排我納匪案」，讓兩蔣切齒痛恨，「匪」就是中華人民共和國。「匪」藉二七五八取得中國在聯合國的代表權，再曲解為「一個中國」原則，更毫無根據野蠻的把台灣包進去，更變本加厲，把二七五八當「魔窟劍」，扭曲為「排除台灣參與國際組織」，惡毒斬斷台灣走向國際之路。

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澳洲、荷蘭兩國國會都通過「二七五八不涉台灣地位」決議案，美國國務院表達相同態度，九個友邦國一致力挺此案，但是，台灣的立法院，因藍白委合計過半，這項提案嚴重被阻，恐連討論機會也沒有，因為藍白兩黨最怕中國主子不開心。

藍、白兩黨連二七五八都不敢反對，任由中共打著偽製的二七五八旗號，藉口內政、先染指、再併吞台灣，韓、傅、黃等藍白委面對一黨專政的中共，都成了小孬孬，他們喊捍衛中華民國、捍衛司法正義，都是在放屁！

更可笑的是，藍白還各自假造一個反二七五八的版本，企圖以膺品自欺欺台灣人民，但他們不敢批判中共，還與「匪」同步同路同聲同調誣衊台灣，「惟匪是從」還裝什麼反二七五八？

二七五八成為中共砍台灣的「魔窟劍」，都是國民黨連戰、馬英九、朱立倫等人，為了意識形態及政經集團私利，接受中華人民共和國的一個中國原則，和中共搞國共協議，甚至恐有統一密約，加上中國豢養的網紅、赤嘴謊口加料推波助爛，使得二七五八原只是聯合國的「中國」代表權之爭，竟變成中共藉口內戰、併吞台灣的工具。

二七五八當然是中華民國（國民黨兩蔣政權）的重大外交挫敗、中華人民共和國的重大外交戰果，但是，二七五八決議完全沒提中華民國（只講將蔣介石的代表逐出），更無任何一字指涉台灣。我們主張二七五八不涉台灣，當然有理有據。藍白不顧台灣、只想討中國歡心，台灣人民必須唾棄藍白才能自保！

請看二七五八全文︰

聯合國大會第二七五八號決議（一九七一年十月廿五日）

大會記取聯合國憲章的原則，考慮到恢復中華人民共和國的合法權利，對維護聯合國憲章與對聯合國必須謹守憲章的原則都是重要的。

承認中華人民共和國政府的代表是中國的唯一合法代表，以及中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一。

決定恢復中華人民共和國的所有權利，承認其政府的代表是中國駐聯合國的唯一合法代表，並立刻將蔣介石的代表從其在聯合國與所有附屬組織非法佔有的席位逐出。

（作者為資深媒體人）

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