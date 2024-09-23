自由廣場》這樣的善「樑」 連公車都搞不定

◎ 秦靖

近三週以來，前台北市長柯文哲涉入京華城弊案讓國人高度關注，但是國民黨仍從九月開始，安排黨籍立委「每天輪班」赴基隆助講力挺謝國樑市長，馬英九前總統更從七月底至九月間三度前往基隆力挺謝國樑。

「高調」迎戰罷免投票的謝國樑，先在七月底每天一早的通勤時間，到火車站向民眾鞠躬道早安，九月開始更是每天參與「挺善樑」的助講活動，跟著助講團將罷免投票一事汙衊成民進黨政黨鬥爭的工具，呼籲市民要在十月十三日出門投下反對票，反惡罷、挺善「樑」。

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筆者狐疑，基隆市長罷免案投票案要成立，同意票數需達原選舉區選舉人總數四分之一以上，需有七萬六九七九人出門投票同意罷免才會通過。參酌上屆市長選舉中，民進黨蔡適應獲得七萬一三五四票，去年參選立委的鄭文婷也僅獲得六萬九七四一票，國民黨屢屢將罷樑團體自發性的罷免行動升高為政治對立，背後原因值得玩味。

首先，謝國樑市長連公車都搞不定，能力不足、難辭其咎。二○二三年起謝市府大量採購中古公車五十輛，未見任何新公車之預算編列，公車「以舊換舊」政策，造成基隆公車在七月份拋錨廿四次。公車冒白煙拋錨、漏油、手煞車零件掉出來卻煞不了車，或是公車開到一半，門卻掉下來，這已成為基隆市公車的日常。

謝國樑市長不思採購中古公車的政策錯誤，又喊出要在二年內編列預算將現有的大型公車全部汰換成新的電動公車，基隆市民有沒有選舉時承諾要發放總預算高達廿七．五億，共五萬輛青年電動機車的「既視感」與「恐懼感」？

但是，公帑到底花到哪裡去？以十一萬月薪聘請前民眾黨發言人楊寶禎擔任基隆市「政策推廣大使」，六二二○萬元購買五十輛中古公車的採購案抑或是微風集團進駐基隆東岸廣場一簽就是廿年，基隆市政府「貼心」率十多名警察強行佔領東岸廣場，俾使微風集團順利接手的驚悚畫面，才是執政不得民心的主因。

最後，用政治語言醜化罷免投票，罷免若「過關」就罵民進黨是背後影武者，搞權力鬥爭；罷免不「過關」就高喊善「樑」戰勝邪惡，也能淡化藍白兩黨在立法院胡搞瞎搞引發的罷免潮。人民會不會買單，基隆市民看看周遭的基隆公車，看看兩任市長執政前後的景象差異，讓所有的人民公僕有所警惕。

（作者為教育工作者）

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