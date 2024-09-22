晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

星期專論》廈門大學「台灣接管準備」的意涵是什麼？

星期專論

星期專論

2024/09/22 05:30

今後十年，台灣和國際社會必須竭盡全力，阻止中國以非和平手段併吞台灣，才可能讓習近平蔣介石化。（美聯社檔案照）今後十年，台灣和國際社會必須竭盡全力，阻止中國以非和平手段併吞台灣，才可能讓習近平蔣介石化。（美聯社檔案照）

◎松田康博

二○二四年八月五日，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所發表「台灣接管準備」一文，引發熱烈反應。雖然該文隨即被下架，但瀏覽網路上的「存檔」，可以發現該文倡議設立中央台灣工作委員會、台灣治理試驗區等，為統一台灣後的順利統治做準備。

想必有很多人看了這則新聞，都會產生習近平政府認真想追求統一的印象。這份文件的出現，到底具有什麼意義？

「接管準備」的歷史脈絡

近代以來，從外部兼併台灣的有日本和中華民國。日本兼併台灣的手段為武力，而且幾乎沒有任何治理的準備。結果引發台灣居民的激烈抵抗，台灣總督府的統治非常困難，許多人因為鎮壓而喪生。對台灣的主要調查研究，則是在佔領後才開始進行。

中華民國政府接收台灣，則是在準備之後才進行。中國國民黨先於一九四○年設立台灣黨部，中華民國政府再於一九四四年設立台灣調查委員會。因為日本投降，接管台灣的過程很平和。但眾所周知，其後的統治失敗，二二八事件和白色恐怖撕裂了台灣社會。國民黨的統治，不僅在台灣，包括（中國大陸）東北和沿海地區在內，所有「光復」的地區皆以失敗告終。

撤退到台灣的國民黨政府，甚至還研究了反攻大陸後的「大陸接管準備」。從佔領後的戰地政務，到臨時政府的設立、經濟和產業的重建、當地人民的安撫等，直到一九九○年代初，仍在制定詳細的計畫。只是，這些大量的「大陸接管準備」文獻，一直未被使用，塵封於檔案館或圖書館裡。

中國的「台灣接管準備」，應從高呼「解放台灣」的一九五○年代即已存在，而更新的時機終於到來。因為習近平提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，呼籲台灣協商「一國兩制台灣方案」。換句話說，這次的「台灣接管準備」，可能是依照習近平的意旨進行研究的一部分。

「習近平的蔣介石化」不是宿命

問題在於其中的內容。正如二○二四年四月七日拙稿「從香港『一城兩制』到台灣『一省兩制』」中指出的，習近平政府計畫在統一後，剝奪台灣的司法獨立，將終審法院設於北京，解散台灣的國軍，派遣解放軍駐台。也就是說，「一國兩制台灣方案」，並沒有諸如「五十年不變」等維持現狀的構想。

當然，中國學者研究「台灣接管準備」，必須著眼於中央政府如何統治台灣，而非維持現狀。此次短暫曝光的「台灣接管準備」文件，恐怕只是冰山一角。這些研究需要投入大量資源，統一的路徑是採取和平或武力手段，會讓統一後的台灣統治方案迥然不同，包括政治、經濟、社會、軍事等各領域的專家都會被動員。

即使習近平未來「蔣介石化」，統一台灣從嚴肅的政策轉變為單純的口號，中國應該仍會持續進行這些研究，而且還會不斷更新。因為台灣統一是誰也無法否定的中國國政方針，只要有國家資源的投入，研究者就會繼續被動員去調查研究。這與國民黨政府高舉「三民主義統一中國」之下的台灣如出一轍。

台海若得以維持現狀，中國的「台灣接管準備」將和台灣的「大陸接管準備」一樣，未來將被當成歷史文獻，長眠於檔案館或圖書館內。然而「習近平的蔣介石化」並不是現狀，也不是未來的宿命。習近平為了實現與台灣大多數民眾毫無關係的「中華民族偉大復興」目標，力圖在任內實現台灣統一，是眾所周知的事實。今後十年，台灣和國際社會必須竭盡全力，阻止中國以非和平手段併吞台灣，才可能讓習近平蔣介石化。

這份文件是否會與台灣的「大陸接管準備」步上相同的命運，將在今後見分曉。

◎松田康博◎松田康博

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授；駐日特派員林翠儀譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書