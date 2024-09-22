自由廣場》回應〈台廠切莫淪為幫兇〉

◎ 張惠和

九月廿一日貴版〈台灣廠場切莫淪為幫兇〉一文，提及︰黎巴嫩真主黨遭改造的呼叫器攻擊事件，波及台灣的製造公司金波羅，不禁想起華府權威媒體華盛頓郵報的一篇獨家報導，內容也是利用台灣製造的儀器改造成殺人武器，讓台灣不知不覺淪為惡人的幫兇。

雖然作者文章是在談華郵報導「俄羅斯製造武器的精密設備來自美國的盟友︱台灣」，然而卻把台灣金阿波羅公司誤為台灣的製造公司金波羅。

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台灣金阿波羅公司董座許清光強調僅提供商標貼牌；國防部長顧立雄也表示，跟各國都有軍事與情報交流，不會就此案有牽連或有關係，勿再把台灣無端捲入此事件。

經濟部長郭智輝指出，該公司這兩年出口廿六萬套呼叫器從未爆炸，很肯定地講，會爆炸的呼叫器不是台灣生產；他也說，呼叫器中的零組件是比較低階的IC、電池，這些都不會產生爆炸，目前司法已經介入。至於該案是否影響台灣的國際形象，外交部除發布新聞說明外，也通電外館，一方面瞭解更多資訊，同時也加強安全。不論是國際媒體或業者都已說明，台灣並無出口這款呼叫器，台灣出口的呼叫器沒有爆炸問題。

註：幫兇釋義：共同行凶作惡的人。此案已經進入司法程序，一切應該靜待調查結果再談。

（作者為退休公務人員）

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