晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》回應〈台廠切莫淪為幫兇〉

2024/09/22 05:30

◎ 張惠和

九月廿一日貴版〈台灣廠場切莫淪為幫兇〉一文，提及︰黎巴嫩真主黨遭改造的呼叫器攻擊事件，波及台灣的製造公司金波羅，不禁想起華府權威媒體華盛頓郵報的一篇獨家報導，內容也是利用台灣製造的儀器改造成殺人武器，讓台灣不知不覺淪為惡人的幫兇。

雖然作者文章是在談華郵報導「俄羅斯製造武器的精密設備來自美國的盟友︱台灣」，然而卻把台灣金阿波羅公司誤為台灣的製造公司金波羅。

台灣金阿波羅公司董座許清光強調僅提供商標貼牌；國防部長顧立雄也表示，跟各國都有軍事與情報交流，不會就此案有牽連或有關係，勿再把台灣無端捲入此事件。

經濟部長郭智輝指出，該公司這兩年出口廿六萬套呼叫器從未爆炸，很肯定地講，會爆炸的呼叫器不是台灣生產；他也說，呼叫器中的零組件是比較低階的IC、電池，這些都不會產生爆炸，目前司法已經介入。至於該案是否影響台灣的國際形象，外交部除發布新聞說明外，也通電外館，一方面瞭解更多資訊，同時也加強安全。不論是國際媒體或業者都已說明，台灣並無出口這款呼叫器，台灣出口的呼叫器沒有爆炸問題。

註：幫兇釋義：共同行凶作惡的人。此案已經進入司法程序，一切應該靜待調查結果再談。

（作者為退休公務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書