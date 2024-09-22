自由廣場》印太戰略下的美台軍援

◎ 宋磊

根據美國「國防新聞」（Defense News）報導，美國總統拜登近期可能簽署新一波的對台軍援，合計金額約五．六七億美金（約新台幣一八一．三億元），包括協助我國訓練反裝甲飛彈、肩射型防空飛彈、無人機等裝備操作，堪稱史上最大筆的軍事援助，背後與當前的美中關係、區域情勢有密切關係。

目前的美中關係，兩強對抗、競爭的國際結構已經「固化」。所謂固化意指該結構不會輕易出現過於意外的變化或更動，在此基礎上，美國基於霸權地位維持，及嚇阻解放軍可能的向外擴張，美國政府除強化台灣在不對稱作戰上的能力，位於「第一島鏈」的國家，包含日韓菲澳等國，也持續在國防政策上與美合作，全力達成以美為首的多邊主義共同嚇阻、圍堵解放軍的擴張。

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從印太地區來看，美國持續推動區域自由、開放與繁榮的理念，希望透過強化親美的硬實力，達到與美軍在武器裝備上的通用性，並且透過聯合軍演達到區域內的國家，熟悉美軍的指揮、管制、作戰與通訊等技巧，應付未來情勢變化。

從台灣角度來說，美國軍援已非首次。在冷戰時期，因當時雙方簽署「中美共同防禦條約」，美國同樣在當年軍援我國戰機、軍艦、戰車及其他相關軍武，種種做法均讓台灣維持自我防衛的能力，同時也是建構出嚇阻解放軍進犯台海的實力。

從冷戰時期到目前的「冷戰二．○」，美國軍援台灣固然與自身的國家安全、利益有關，但當目前台美雙方的安全與利益有所牽連時，我國身為小國自然能從中獲得國防安全上的利益，這時台灣應把握此機會，藉機「改善、提升」自身的國防實力，並在硬實力的建構中，增強自身實力才是確保安全的基礎。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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