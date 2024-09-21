自由廣場》「準用」！其法律規定何在？

◎ 莊宇森

台北市政府公開展覽文件「台北市松山區西松段三小段一五六地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」第十七頁乃明確記載：「本計畫有關綠建築、智慧建築、耐震設計等獎勵容積本計畫未規定事項準用『都市更新建築容積獎勵辦法』規定辦理」（見該細部計畫案「新計畫」欄）、「申請人履行相對之責任與義務，應與台北市政府簽訂協議書及繳納保證金，其相關執行機制及應遵行事項，準用『都市更新建築容積獎勵辦法』辦理」。

所謂「準用」，係指法律明文規定將關於某種事項（法律事實）所設之規定，適用於相類似之事項（法律事實）上；所謂「類推適用」，則指關於某種事項（法律事實），在現行法上尚乏規定，法院得援引性質相似之法規，用以處理此種事項（法律事實）。「準用」與「類推適用」，同為法規之比附援引，不同之處唯「有無法律明文規定」而已。此即「有法律明文規定」之「準用」，與「無法律明文規定」之「類推適用」間的差異！

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京華城案所獲得的二十％容積獎勵，係「準用」〈都市更新建築容積獎勵辦法〉之規定辦理。依前述關於「準用」定義，重點在於其「準用」（即「有法律明文規定」之「準用」）的法律明文規定何在？若查無準用的法律明文規定，即不可能發生「準用」的法律效果，亦即：既無「準用」〈都市更新建築容積獎勵辦法〉的法律明文規定，京華城案就不可能因「準用」而獲得二十％的容積獎勵。

京華城案既查無「準用」〈都市更新建築容積獎勵辦法〉的法律明文規定，則柯市府就無從「準用」〈都市更新建築容積獎勵辦法〉而給予京華城案二十％的容積獎勵。因此，柯市府「無法律明文規定」竟「準用」〈都市更新建築容積獎勵辦法〉而給予京華城案二十％的容積獎勵，確屬違法無訛。至於京華城案得否「類推適用」（即「無法律明文規定」之「類推適用」）〈都市更新建築容積獎勵辦法〉之規定辦理？則非所問。

黃珊珊雖辯稱係依〈台北市都市計畫施行自治條例〉（屬台北市之地方自治法規）之規定給予京華城案二十％之容積獎勵，惟依前開「細部計畫案」第十七頁的記載，並未見有任何適用〈台北市都市計畫施行自治條例〉的隻字片語，可知柯市府乃係「準用」〈都市更新建築容積獎勵辦法〉的規定而予京華城案二十％的容積獎勵，並非適用〈台北市都市計畫施行自治條例〉的規定予京華城案二十％的容積獎勵，附此敘明。

（作者是公會法律顧問）

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