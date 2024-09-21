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自由廣場》真主黨通訊設備爆炸解析

2024/09/21 05:30

◎ 徐鈺萍

今年八月，我在「網路戰與恐攻」課程的一項作業，是要策劃一場恐怖攻擊，藉此揣摩恐怖分子的思維及行為模式。當時教授還特地請來一位摩薩德探員分析策畫的可行性。

我自選的策畫目標，是一艘來回以色列海法港的度假郵輪，最初想到的攻擊方法，是將筆電和手機電池改造成遙控炸彈，探員聽了先是有一點驚訝，然後說，雖然可行但殺傷力無法撼動一整艘郵輪。我思考他的話之後，改用生化攻擊。將通訊設備改成炸彈，在蓋達組織發行的恐怖攻擊教學刊物中，就提過這種手法。

針對真主黨通訊設備引發爆炸的攻擊，其規模、目標針對性和保密性，都是前所未見。恐攻有兩大方向：一是行為者，二是作案手法。行為者可分為:國家行為者、國家支持的組織行為者、民間激進組織成員、孤狼攻擊者。從行為者方面分析，台灣呼叫器廠商負責人不太可能是行為者的一環：他既不是國家行為者，也不可能屬於組織或孤狼。加上後來有其他廠牌的通訊設備（對講機）也發生連環爆炸，顯示並非單一廠商事件。技術上來說，這也不是單一民間組織或孤狼行動者所能辦到。

個人建議，台灣可以分析方式主動對全球媒體進行澄清，讓國際知道，在這一場供應鏈恐攻中，台灣廠商是無辜的第三者。

（作者是反恐資安顧問）

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