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自由廣場》中國仇外教育的惡果

2024/09/21 05:30

◎ 木鐸

一名日本十歲男孩九月十八日在深圳上學途中遭一名中國男子刺死，引發巨大震撼。法國媒體《rfi》九月廿日報導「日本學童深圳遇害，仇外教育，義和團幽靈？」針對中國官方態度批評「事件的嚴重不只在於手段殘忍，只因他是日本人的後代就下手，正如當年德國納粹只因是猶太人的孩子，就要送進焚屍爐，這是長期仇恨教育的惡果」

中國從幼稚園教育開始，就炒作中日戰爭史實，及日軍殺中國人的案例，向人民灌輸仇日教育，使「日本鬼子很可惡，殺之可也」成為中國人民的童子功，以消除殺害日本人的道德門檻。在日本學童被無端殺害後，這種童子功精準反映在中國官方及司法機關的消極態度。

《rfi》指出，中國長期盛行的極端民族主義及仇日教育，遮蔽部分中國人的對日認知，甚至放縱了蒙昧與惡，外國僑民在中國遇襲，都與中國當局的民族主義教育、中國與外部世界的關係，有極密切關聯。北京當局近年對外、對西方國家的戰狼姿態，更加強化了民族主義情緒。

中國曾被西方列強欺凌的歷史，支撐了中共扭曲的愛國教育的成功與民族情緒邪氣的凝聚，並藉此推動戰狼外交，在世界各地強出頭。怎奈綜合國力不配其位，引發國際圍中力量的匯聚，造成中共亡黨亡國危機，創造出類似清末義和團崛起的舞台，其危機乃仇外教育的自食惡果，咎由自取。

（作者從商）

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