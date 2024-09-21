自由廣場》中國人殺日童事件絕非偶然

◎ 康駿銘

中國近日紀念「九一八事變」，這一天，一名年僅十歲的日中混血學童，卻在前往日本人學校途中，突遭一名中國男子砍殺不治，日本國民群情激憤，並延燒至日本外相，尤其不久前在中國蘇州剛發生砍殺日僑學童的暴力事件，加上中國軍機入侵日本領空，民間直斥是因官員對中軟弱、綏靖，才間接導致這些令人髮指的暴行，要求日本政府必須強硬起來。

但中國小粉紅竟稱兇手是「民族英雄」，言論可怕，官方則輕描淡寫為「偶發事件」。想不到台灣的網路也出現「偶發事件」、「以偏蓋全」、「綠媒洗腦」、「逢中必反」等帶風向論調，無論是否網軍操作、或誤信中國的政治宣傳，都反映出中國認知作戰，確已嚴重干擾台灣人的基本判斷能力。

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中國人盲目仇外，從來都不是「偶發」，而是北京政府刻意為之，仿如百多年前清帝國支持義和團的排外運動，或毛澤東利用文革鼓吹對西方的仇恨與反對，都是當權者刻意煽動盲目仇恨以遂政治目的，即使是近年，燒日本車、砸日本店、所謂「保釣行動」、對日本天災幸災樂禍、大規模電話騷擾日本民眾、在日本靖國神社撤尿，種種荒謬惡行不斷，小粉紅樂此不疲，此因中國教育、輿論不斷捏塑造日本人的「邪惡」形象，不斷強化極端民族主義，讓中國人以為自己的劣行是「正義」之舉、「愛國」表現。事實上，而中國的戰狼外交更具有帶頭作用，藉此將國內不滿情緒轉移到國外。

而北京不讓人民知道的是，日本、美國等數十年來對中國的大量經濟、技術援助，是中國從文革十年浩劫中復甦、現代化的關鍵，日美的投資者更讓中國成為世界工廠而財富暴增，小粉紅的行徑根本是恩將仇報。

可惡的是，台灣的藍白也慣用同樣手段，透過輿論機器刻意製造資訊落差，以捲起盲目反對、仇恨政敵的民粹浪潮，網紅、名嘴理直氣壯地胡說八道，故意隱藏於己不利的細節，甚至造謠、偷換概念，這是我們更應警覺的焦點。

（台灣基進國際部專員）

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