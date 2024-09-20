社論》北京發號 看看哪些是代理人

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案，面對檢廉追查，白營一味訴諸政治迫害，無視涉及的圖利與貪瀆問題。此舉徒然升高朝野衝突，北京也乘隙干預。中國國台辦十一日批評賴清德當局製造「綠色恐怖」，目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人士。政客操守問題，與政治信念何涉。對於台灣等民主國家，中共所指控是不堪一擊。陸委會則反擊，中華民國是實行制衡分權的自由民主政體，司法系統獨立辦案，非任何政黨或行政部門能干預控制，「與中共公檢法司一體為黨服務的專制體制完全不同」。陸委會奉勸，不要見縫插針，如此只會自曝其短。這說得沒錯，北京這番動作「援柯」，恐怕也會適得其反。

衡諸過往經驗，中國愈加明目張膽叫囂，台灣多數民眾只會更嫌惡與反彈。北京看似反其道而行，但我們也發現，在其「發出訊號」後，原本批柯猛烈的藍營地方民代，砲火已明顯趨緩，還坦言曾遭黨內長輩教訓「不顧大局」。另有地方民代透露立院國民黨團幹部曾提醒「不要打阿北打那麼凶」。國共管道向來通暢，中國「援柯」，並反控民進黨政府後，在台代理人也紛紛整隊，帶出的風向都口徑一致，指稱司法被政治利用。國台辦發話的同一天，國民黨主席再批「綠檢媒三位一體」辦案。原本藍綠都質疑的柯案，北京「定調」後，藍白說法漸趨一致，傾中媒體亦轉向，少談柯案的偵辦進度，另集中砲火轟向賴政府。若干藍營人士雖提出事證質疑柯，但遠遠不敵中共所鋪陳「藍白合作」的主旋律。

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柯文哲因案遭羈押，是檢方基於辦案提出聲請，並經過法院的裁定核准，這與賴清德何涉。最新民調亦顯示，六成六國人認為柯文哲應辭去民眾黨主席。這也反映多數民眾認為柯涉案頗深，亦非所謂政治鬥爭。中共把主要矛頭對向民進黨政府，萬般之錯，皆是賴清德追求台獨所致。這套政治邏輯，當然不符實際政治情況，卻成為召喚藍白再度合作的旌旗。

對北京來說，柯文哲是否涉案或入獄，並不重要，關鍵是民眾黨在立法院還握有八席不分區立委，未來三年多也不會因為柯的政治生命而受影響。只要藍白在立院能合作掌控多數，就是中共操弄台灣政局的最佳切入之處。看看本屆立法院第一會期表現，藍白主導國會擴權法案引發社會動盪、朝野對峙，現在卻被憲法法庭裁定主要條文均暫停適用，國會亂了大半年，一事無成打回原點。自亂陣腳、自我內耗，不就是北京最想看到的景況嗎。

針對柯文哲案，在外國政府裡，只有中國公開說三道四。可議的是，卻有藍營名嘴與政客無的放矢，說美國希望賴清德能「有所節制」，美方將出手干預云云。中國國台辦十一日在例行記者會挺柯後，靠攏中國的馬英九，其核心幕僚也跟著宣稱美國的關切「百分之百是真的」，繼續製造司法不公的氛圍。之前白營發起挺柯的集會，該位馬幕僚是唯一到場聲援的藍營人士，還指馬「知情也同意」。其中的來自北京的政治訊號，不言而喻。向來司法只為政治服務的中國共產黨，自知批評賴政府綠色恐怖乃毫無正當性，因此也把美國拉下水。我們國安部門已認證，所謂美國「疑賴」說法，乃中共啟動一系列的認知作戰。而美國在台協會則很快地反駁，強調美國尊重台灣民主法治，不介入台灣司法案件。北京的百般操弄無法得逞，卻讓在台代理人醜態一一現形。

立法院新會期今日開議，藍白兩黨對綠營施政仍持續掣肘。前天立院朝野黨團協商，民進黨團提出動議，盼朝野響應國際對「聯大第二七五八號決議文不涉台」的共同聲明，現場國民黨團及民眾黨團則直接離席予以漠視。先前藍營才說不反對，國民黨中央現又改稱，問題重點還是賴清德必須放棄台獨份子以及台獨黨綱。這番論調與中共如出一轍。有藍委另提出版本，內容卻刻意繞過批評中共。綠營質疑，當國際都在為台灣發聲，藍白兩黨卻因中國下指導棋，而不願面對，形同「杯葛自己的國家」。如今看來，柯文哲案儼然已淪為中共操作台灣政局的政治工具，不去談論柯案是非，只盲從批說「綠色恐怖」，成為北京分辨敵我關係識別碼。中共正使力分化並激化台灣社會，對台灣民眾來說，哪些人是北京在台所深埋的同路人或代理人，我們可以從這些言行來順藤摸瓜，均能了然。

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