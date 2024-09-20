自由廣場》助理費不是民代的薪資補貼  

◎ 羅承宗

從政十五年、地方實力深厚的新北市議員白珮茹，因疑似詐領助理費案遭檢方偵辦。光是今年，已有桃園市議員朱珍瑤、立委林宜瑾因同樣問題分遭檢方起訴或偵辦；前南投縣議員曾振炎、前新北市議員王淑慧也在纏訟多年後有罪定讞，分別判七年、五年重刑。

回顧台灣地方自治歷史，有關議員助理聘任，長久以來由於缺乏一致性法規範，導致支領費用項目琳琅滿目，飽受非議。迄二○○○年地方民代費用支給及村里長事務補助費補助條例（簡稱地方民代費用條例）施行後，一時間，固然與中央層級的立委公費助理制度看齊，解決了地方民代各種支給項目與金額不一亂象。惟地方民代費用條例施行廿四年來，引發許多地方民代因本條例各種款項的請領問題，因而斷送政治生涯者不知幾凡，令人浩嘆。

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所謂「詐領」助理費，主要行為模式乃民代先提報不實「人頭」為助理，領出助理費後，再由民代逕做其他支用分配。倘民代相關行為係為「公款私用」態樣，目的在中飽私囊者，法院實務上大抵以貪污重罪處理。倘若係屬「公款公用」態樣，尤其是用「人頭助理」領出的助理費，事實上卻仍用以支應其餘「實質助理」的相關人事費用者，縱使未必成立貪污重罪，但恐依舊難逃偽造文書、使公務員登載不實等相關刑責。

按地方民代費用條例第六條規定，直轄市議員助理費每月有卅二萬元額度、縣（市）議會議員則每月十六萬元。這些來自人民納稅所得之公帑，並非補貼議員自身的「薪資PLUS」，真正目的在於讓地方民代能實際聘用合宜的助理，俾協助其監督地方政府、過問地方政事。任何有志角逐二○二六年地方民代選舉者，在算計用哪個黨籍參選、估量選舉勝敗之前，請務必事先、認真看待法令遵循，避免類似憾事一再重演。

（作者為台灣國家聯盟決策委員、南台科大財經法律研究所特聘教授兼所長）

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