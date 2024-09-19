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自由廣場》沒連假的中秋節，也不錯啊！

2024/09/19 05:30

◎ 蔡田

今年中秋節在週二，許多民眾以為是連假，知道沒有連假頻頻顯露出錯愕的表情，筆者覺得其實沒有連假的中秋節節，其實也還不錯呢！

首先，沒有連假就不會有補上班上課的問題，由於大家都已習慣週休二日的作息，曾經為了補上課上班，連續兩週只週休一日，引發不少民眾抱怨，如今回歸正常作息，沒連假，自然就沒有補上班上課問題，想想還算不錯。

其次，沒有連假就不會到處塞車，無論是出門訪友或短程旅遊，都免受塞車之苦。過去每遇連假，民眾蜂擁而出，到處都出現塞車的車潮，好不容易趕到風景名勝景點，也是萬頭鑽動，人多車多擁擠不堪，也減少了出遊的雅緻，沒有連假，大家捨長程而就短程，就近出遊，沒有塞車，反而樂得輕鬆愉快。

最後，沒有長長的連假就沒有一大串的安排和計畫，這樣的假日輕鬆又愜意，也是不錯的選擇。政府規劃連假原意是希望國人可以有較長的假期，方便到較遠的地方旅遊，但實際的情況卻是，因為地點遠，假期長，所以一個連假下來，常常搞到精疲力竭，反而失去放鬆調劑身心的目的，還不如一日假期，家人團聚聊聊，或就近在住家附近的景點走走，既能聯絡感情，又能放鬆心情，達到真正放假放鬆的目的，一舉兩得，何樂不為？

昨天中秋節，偕同家人到離家不遠的翠山步道走走，一趟公車就可以抵達，來回大約萬步，加上秋高氣爽，還可以遠眺關渡平原和大屯山系，這樣半天的小旅遊，是很不錯的安排，沒有連假的中秋節，感覺愜意又輕鬆，也達成月圓人團圓的溫馨目的，是挺不錯的選擇！

（國小退休教師）

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