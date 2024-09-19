自由廣場》匡正憲政亂局 訴請解散民眾黨

◎ 黃榮文

台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利京華城建案容積，市值達新台幣兩百億元，更有收賄嫌疑，遭法院判定收押禁見；但黨內人士非但不知羞愧反省，還數度違法聚眾集會，指控執政黨司法迫害，更有民眾黨籍立委揚言凍結總統府、法務部及監察院預算，杯葛NCC、考試院及大法官人事任命案，行徑不只違法亂紀，更危害自由民主之憲政秩序。立法院第二會期即將開始，這些違憲行為勢必變本加厲，自由民主台灣的憲政危機恐達難以想像境地！

依政黨法第26條︰政黨有憲法增修條文第五條第五項之情事（即︰政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲）應予解散者，由主管機關檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。在此呼籲主管機關內政部，儘速向憲法法庭訴請解散台灣民眾黨，以維憲政體制之正常運作。

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一切亂源始於今年一月大選，民眾黨靠著柯文哲個人魅力，獲得八席不分區立委；挾著藍白合的多數席次優勢，不僅刻意杯葛民進黨的各種提案，更修訂了《立法院職權行使法》，通過許多毀憲擴權的條文，逼得執政黨及監察院必須提出釋憲及暫時處分，憲法法庭也做出處分：《立法院職權行使法》六項規定暫時停止適用，而實質違憲部分，刻正審理中，十月底前應有結果。

藍白兩黨違憲擴權、無法無天的行徑，目前尚有憲法法庭得以約束，但十月底將有七位大法官任期屆滿，藍白兩黨勢必強力杯葛人事同意權，導致缺額無法補實；國民黨立委翁曉玲更提案修改憲法訴訟法，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額十五人，試圖讓憲法法庭無法召開，將防阻違憲法案的防火牆予以拆除，破壞國家憲政運作。

依法解散諸多行徑危害自由民主之憲政秩序的民眾黨，當可免除此一憲政災難，內政部及大法官當秉諸負責態度與憲政良知，為所應為！民眾黨若解散，八席不分區立委將被解職，如何補實？依筆者淺見，扣除該黨的得票率重新加權，藍綠兩黨應可各得四席，總席次旗鼓相當，有利憲政正常運作。

（作者是彰化師大退休教授）

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