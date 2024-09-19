自由廣場》藍白兩黨自棄愛台灣的權利

◎ 陳啟濃

在野的國民黨、民眾黨常滿腹委屈，聲聲嚷嚷說「愛台灣不是民進黨的專利」，還說「愛台灣不能只成為口號」，然而愛台灣的機會來臨，藍白兩黨卻落荒而逃。

當國際環境普遍挺台灣重返國際社會，甚至荷、澳等西方國家都支持「聯合國2758號決議無涉台灣」，民進黨立院黨團也希望透過國會決議「聯合國2758號決議無涉台灣」的主張。然而民眾看到，面對這項重大訴求，主張台灣有正當理由重返聯合國的決議，藍白兩黨立委卻紛紛逃之夭夭，避之唯恐不及，不敢面對議題的討論與表決。明明有機會用行動「愛台灣」，藍白兩黨卻拒絕參與，這不等於是用行動昭告人民︰「愛台灣」真的是民進黨的專利。

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藍白兩黨逃避的說詞是「不要製造海峽兩岸的緊張關係」，而這正是標準的「中共說法」。所謂「任何片面改變現狀的主張」都是破壞祖國統一大業的罪人，則是屈從於北京「台灣是中國不可分割的一部分」的謬論，因而隨北京起舞，自認台灣沒有權利重返聯合國，立法院不該把聯合國2758號決議無涉台灣的主張，在國會提出討論造成共識。

1971年10月25日在聯合國大會通過的決議「立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」，但並未提及中華民國政府及其所轄之台灣地區的政治地位，也就是說聯合國驅逐的是「蔣介石政權」，並不涉及中華民國的代表權，更未將台灣給涵蓋進去。

目前在台灣的中華民國，早已不屬於蔣家政權，早已實施總統直選，人民享有自由民主人權。比起對岸的中華人民共和國，台灣跟世界接軌更密切，台灣對國際社會具有更多具體貢獻。

請藍白兩黨不要再顛倒是非，為匪宣傳，台灣人不想停滯在「國共內戰」的戰爭恐懼中，也不想跟中共爭取中國的正統地位。台灣只想得到加入國際社會的合理機會，善盡國際一分子的義務。台灣加入聯合國，不影響中國地位，中共沒有必要惱羞成怒，台灣只想維持與中國和平共處平等對待的機會。

（作者是時事評論員）

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