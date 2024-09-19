自由廣場》最強照妖鏡 2758決議文「三打白骨精」

◎ 康駿銘

在澳洲、荷蘭國會近日相繼壓倒性通過「聯大2758號決議文不涉台」後，綠委提案呼籲立法院應公開宣示2758號決議文與台灣主權、國際地位無關，拒絕中國任何違背事實與公義的操弄，事實上，2758決議文內容簡短，決議僅承認中華人民共和國為中國在聯合國的唯一合法代表，隻字未提及「台灣」、甚至「中華民國」，本應就沒有可見縫插針的地方，但北京卻惡意將「一中原則」與之強行連結，而今藍白兩黨以直接無視提案來回應，豈非變相等同向國際表態默認北京畫出來的外交牢籠？

歷史上，蔣介石把該決議案定議為「排我納匪案」，不願接受當年美國實質上暗借沙烏地的提案，至少讓台灣島上的政權保留在聯合國中的一席地位的機會。如今的中國國民黨既早已放棄「反攻大陸」，「漢賊不兩立」也早已變成「兩岸一家親」，過去反對的原因早已蕩然無存，但又不敢向北京說不，反映國民黨在這問題上「當機」了，只好又再搬出「挑釁中國」的說法來愚弄大眾。而白營呢？台灣民眾黨作為新興政黨，沒有國民黨的歷史包袱，黃國昌更是以反服貿的浪潮崛起，根本完全沒有反對或逃避綠營這項提案的任何理由，明顯只是出於為反而反的心態而已，遑論國台辦直接跳出來聲援柯文哲、民眾黨立委張啟楷亦提出以凍結總統府預算來報復根本是無中生有的綠營對柯文哲的「政治迫害」，紅白藍上中下游老鼠會，還不夠明顯嗎？「西遊記」書中有「孫悟空三打白骨精」，換作現代，2758號決議文就是照出藍白原形的照妖鏡。

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如今國際陸續重新正確解讀2758號決議文，是在向台灣人說明他們能抵受北京的壓力，綠營作為執政黨的身份提案，就是以行動回應國際的支持，就是向國際表示執政者也無懼北京壓力，願意帶領台灣人擺脫外交困局，從自我孤立走出去，目前也正好就是台灣踏上國際舞台的最佳時機，台灣公民應該向國會過半的藍白民代施壓，要求他們支持有利台灣國際地位提升的提案，不能向國際及北京發出錯誤訊息。台灣需要的是忠於台灣的在野黨，才不致讓台灣人的福祉與台灣的未來成為民主選舉中的賭注。

（作者是台灣基進國際部專員）

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