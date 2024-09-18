自由廣場》日本國立博物館 請勿侮辱台灣

◎ 永山英樹

日本大阪的國立民族學博物館，是世界規模最大的民族博物館。但很可惜，這家日本國立博物館接受「一個中國」的政治宣傳。

該館有個「中國地域文化」的展廳，其網頁寫說「中國有五十六個民族，就是五十五個少數民族及漢族」。這「五十六個民族」、「五十五個少數民族」是中國政府認定的，其中還包括「高山族」（台灣原住民）。網頁有中國地圖（中國民族分布圖），台灣也被納入其裡面。

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另外，展廳裡面有「民族樂器」「宗教和文字」「繼承傳統中國」等十個主題展區，當中也有「台灣原住民族」的展區。

博物館方真的認為台灣是中國的一部分嗎？還是其實了解台灣中國、一邊一國，卻迎合中國？館方當然知道是一邊一國，所以才在中國地圖上的台灣海峽劃中線。但劃中線，是要迴避這幅「一中」地圖遭到民眾批評吧。

也許為了考量日中合作關係，在學術領域上配合「一中」宣傳的日本人真不少。對我來說，那些人都是放棄良識的下流學者。因此，我九月十七日打電話給博物館辦公室，要求撤掉「一個中國」展示，辦公室對我說，館方「了解」台灣不是中華人民共和國的領土，所謂「中國地域文化」的「中國」不指中華人民共和國而是「中國文化地區」的意思。我就反駁說「日本政府所謂的『中國』就是中華人民共和國，不包括台灣」、「不應將台灣原住民納入中華人民共和國的少數民族裡面」、「台灣原住民與『中國文化』是無關」等。

辦公室還說，來參觀的多數台灣人看到「台灣原住民族」的展區很高興，我對此說，千萬別以為他們不抗議，就代表對博物館的侮辱行為感到滿意。

據辦公室說，每年參觀人數多達廿萬人，我跟他說「別再讓那麼多的民眾誤解台灣是中國的一部分」「『一中』原則是政治宣傳，不應將學術研究政治化」，要求將不實展示都撤掉，不知已經配合中國的館方今後會怎麼回應。

這次我發現到，因為從台灣來的參觀者從來沒作什麼抗議，導致館方也未能理解配合「一中」侮辱台灣的嚴重性。台灣的政府和人民也必須對外大聲說出台灣就是台灣，尤其在中國政府強化「一中」認知戰的今天，更加迫切。

（作者是台灣研究論壇會長）

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