詩語李敏勇》京華煙雲

◎ 李敏勇

台北的京華城，一座二○○一年到二○一九年營業約廿年的購物中心，因改建商辦大樓捲入官商勾結的容積獎勵違法圖利案，包括前台北市長柯文哲、威京集團老闆沈慶京及相關涉案多人被法官裁定覊押在土城看守所。官商勾結在沈慶京，並不令人意外。在柯文哲，則令人吃驚。

威京集團的中華工程不久前才爆發涉及空軍作戰指揮部在台北公館的營區建築弊案，另有魚果巿場也傳出官商勾結，而以京華城容積案最令人矚目。廿多年前，京華城開幕，這個只適合日用品雜貨大賣埸的地點開設購物中心，顯示有些台灣房地產商人投資事業的意氣用事。八德路與市民大道之間的基地原本是工業區，立地條件缺乏零售商業引力，有車流而無人流，並非繁榮地段，若京華城創造出足夠的商業引力或可成事，但並無足夠條件。

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拆除京華城改建商辦大樓，著眼的並非有什麼商辦引力，而是容積獎勵增加的利益。這是台北市許多藉危樓改建以爭取容積獎勵的利益，而拆除不必要拆除的建築物，不重視城市文化歷史，重利輕義的例子。我曾以日本東京銀座一棟歷史久遠，只七層樓的和光百貨成為地標，比較台北拆除敦南誠品總店的事況，批評台灣一些商人缺乏企業家精神就見於此。這棟建築物原是國泰機構蔡辰男為萬年久遠而在蔡家發跡地為企業興建的總部，一九八○年代末受弟弟十信案牽連，售予新光人壽，成為新光人壽大樓。在陳水扁台北市長任內，媒合租給有心人吳清友誠品書店展業，並以廿四小時營業，成為文化地標而出名。後來售予蔡家另系，只以地產利益盤算，沒有文化價值的視野，拆除改建了。

圖為2019年台北市京華城舉行熄燈儀式，創辦人沈慶京致詞畫面。（資料照）

一九九九年九二一大地震後，政府的「危樓改建」容積獎勵固然解決一些舊建築的安全問題，其實也被投機利用，京華城是例子。沈慶京在臨信義計劃區邊緣的「陶朱隱園」何嘗不是？那棟建築物原是「亞太會館」，應該也被以危老建築拆除改建。在拆除和新建之間隱藏著投資者的巨大利益，一來一往，極為可觀。

據報導，天價的陶朱隱園實際只作價售出一戶給沈慶京自己。難道日後又有什麼名目可以拆除改建牟利？敦化北路王永慶時代興建的台塑大樓都更案，也是忽視城市建築歷史文化的例子。

戒嚴時期，黨國資本主義控制經濟發展。民主化以後，企業的社會責任論並非大多數商人關切的課題，政商形成的共犯結構危害社會正常發展。柯文哲、沈慶京烏雲罩頂，存在政治、經濟、文化的病理。台北京華城和陶朱隱園都是京華煙雲，只留下台北一些商人牟利的陰影，彷彿京華煙雲，不見文化形色，更非城市空間的光榮歷史。

（作者是詩人）

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