林保華之聲》香港記者協會在凜烈逆風中前行

我在香港時，曾是香港記者協會的會員。雖然我不是記者，但我來自媒體的收入，已超過在學校的本職收入，故而得以加入。九七前我被中共打壓，乃至被中國禁止入境，此事被列入記協年報，並予聲援，所以即使我離開香港，對香港記協的遭遇一直密切關注。

香港記協一直是致力箝制言論的中共的眼中釘，九七前夕的一九九六年，中共成立香港新聞工作者聯會，藉以和香港記協分庭抗禮，但首任會長陳堅明一九九八年訪美時在華盛頓的旅館裡暴斃，即使中共大力扶持，後來也不成氣候。因此他們把注意力放在打壓香港記協，尤其自反送中運動以來，就猛向香港記協潑髒水。

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今年九月十三日香港記協召開記者會，主席鄭嘉如表示，今年六至八月香港至少有十五位記者的家人、家人的雇主、房東和其他相關組織，收到自詡為「愛國者」的騷擾信函和電郵。這個騷擾行動看來具系統性且有組織，主席她本人也是目標之一，無國界記者也發表聲明呼籲國際社會採取行動支持香港記者。

今年九月十三日香港記協召開記者會，主席鄭嘉如（中）表示，今年六至八月香港至少有十五位記者的家人、家人的雇主、房東和其他相關組織，收到自詡為「愛國者」的騷擾信函和電郵。（路透社）

今年六月發生什麼事，導致這些「愛國者」使出流氓手段威脅恐嚇記者、家人乃至家人的雇主、房東？這是明白表示要讓他們家人都失去工作、流離失所。原來六月份香港記協改選。由於北京制定的香港國安法乃至今年三月香港為基本法廿三條的國安立法，香港的一些政黨、團體乃至學生會都迫於壓力而解散，不敢出任公職。

香港記協改選也遇到類似問題，導致有多名候選人都是在外媒工作者，此因外媒的雇主比較不怕打壓，當時的保安局長鄧炳強還得意地挖苦說，他看了候選人名單，還以為這是外國記者協會。

六月廿二日，在被監控與錄音的恐嚇聲中，誕生了十二名香港記協新執委，多是在外媒工作的記者與自由記者，主席是當了多年執委的《華爾街日報》記者鄭嘉如。誰知她當選後就於七月十七日被該報辭退，據悉是由倫敦的上司親自來香港處理，該報為道瓊斯公司擁有，公司拒絕作出評論。

鄭嘉如在香港土生土長，考上法國巴黎第四大學，修讀哲學和社會學，畢業後回香港在美聯社工作，時值雨傘運動；然後她考上美國哥倫比亞大學，獲獎學金讀新聞系碩士修讀調查報導。這樣一位優秀人才竟遭美國雇主辭退，在香港引發震撼！在記協選舉當天，當選的十二名執委中有兩人請辭，其後又有兩人請辭。已經失業的鄭嘉如仍不屈不撓，與她的夥伴們為捍衛香港的新聞自由而努力。台灣人須知，在國安法壓力之下，香港記協是碩果僅存的唯一一個香港工會。

台灣的媒體人必須看到這個教訓，珍惜、慎用台灣的新聞自由。台灣的同行同業們，也要給予香港記協更多的鼓勵與支持。

（作者林保華是資深時事評論員）

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