自由廣場》自欺欺人的國族主義／中國影視巨星 居然多非中國籍

◎ 唐媛媛

「中國電視金鷹獎刪除劉亦菲入圍資格」躍為中國社群最熱門話題，引發熱議，微博閱讀量已突破一．四億，許多中國網友大呼意外，都說如今才知劉亦菲竟是美國籍。

在中國走紅的「中國」明星究竟是不是中國籍？這問題已掀起熱議，無獨有偶，《花木蘭》的四位華人主角，除劉亦菲之外，李連杰、鞏俐、甄子丹，居然沒有一個是中國籍！

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央視春晚，每年聯歡晚會大力吹捧中國，愛國愛黨歌曲唱入雲霄，但實質上，很多藝人根本已經沒有中國籍，他們與中國黨員一般樣，把家屬送去美加澳洲，比比皆是，這套虛假的愛國主義戲碼，天天在中國上演，很多藝人向錢看齊，不管人權，無視道德，不管錢是怎麼賺來的。

這些人假藉愛國實則愛錢，為什麼呢？因為中國並不值得愛，大家心知肚明，官場文化就是官話套話大話，假惡鬥是中共的中心思想，大家賺到錢，跑去美國過好日子，誰會把子孫留在中國受中共摧殘，只有貧窮者才不得已留在中國，中國上上下下一天到晚咒罵美國日本，卻恨不得成為美國日本人，典型的精神分裂。

台灣藝人也是，每逢中國國慶就須表態，為的是賺到中國十三億人口的錢，以為中國人多，其實中國貧富差距極大，有六億人每月收入不到一千人民幣，百分之十的家庭控制了百分之六十七的財富，有幾百個億人民幣被貪官外流至海外，中國經濟搖搖欲墜，已是人坑人、人害人的社會。台灣的親中藝人無視民主自由的可貴，卻甘為虎作倀。

為了錢，無所不用其極，想盡辦法把別人的錢弄進自己口袋，中共是始作俑者，最壞示範，近年，中共把無力繳納醫療費的人丟到醫院外，將老人的社保削減，逼老年人上街抗議，卻又不敢明說抗議，改稱白髮散步運動，中國國有銀行，說倒就倒，人民要領自己的錢卻遭百般刁難，為了生存，中國人民下跪求政府作主，生在中國的可悲國度，大家都不想當中國人了，具有台灣國家意識的台灣藝人有幾位？近兩年藝人黃明志備受中共恐嚇威脅，只為揭露中共集權的邪惡，有幾個人敢秉持良心說真話？

（作者原為媒體人，今為自由撰稿人）

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