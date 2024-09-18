社論》2758號風向球

聯大二七五八號決議案，確認一個「中國事實」，又滋生另一個「中國虛構」。一九七一的十月二十五日，恰好是「中華民國」的「光復（台灣）節」，但該決議：承認PRC的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並驅逐蔣介石的代表。當時，這個決議內容，一字未提台灣。然而，半個世紀來，台灣卻成為新問題的焦點。ROC宣稱「光復台灣」，PRC也想「光復台灣」，台灣人民更想「光復台灣」，而民主國家所想的，似乎是恢復「盟軍光復台灣」的一九四五狀態，以及「韓戰」、「舊金山和約」的「台灣地位未定」狀態。

一九四九，毛澤東成立PRC，蔣介石率ROC流亡台灣。冷戰期間，基於遏阻共黨勢力擴張，默許ROC以台灣為「反共基地」，但反對把台灣當作「反攻基地」，即便在聯合國支持ROC繼續代表中國，亦未承認台灣屬於ROC。一九七○年代，尼克森主義崛起，「聯中制蘇」成為新的地緣政治，西方逐漸從ROC轉向PRC。一九七二，美中上海公報，堪稱是前一年的二七五八號決議的同類產物。不同的是，上海公報中，美方表示認識到（聽說了）海峽兩岸所有中國人都堅持且只有一個中國、台灣是中國的一部分，並對這一立場不表異議。雖然只是「認識到」而非「承認」，至少美國為首的西方顯示出不挑戰PRC宣稱擁有台灣的措辭。世界潮流在變，中國局勢也在變，一九七○年代後期，文革結束，鄧小平主導改革開放總路線，中國與西方的戰略、經濟利益日趨緊密。影響所及，西方也對中國前景產生幻想，認為它終將和平演變至市場經濟、融入國際秩序、走向普世價值、成為西方盟友。

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東是東，西是西，兩者永遠不相會。直到二○一二，習近平接班，開始令西方恍然大悟。打破鄧小平建立的十年任期常規，習近平邁向第三個任期之前，比鄧本人六四屠殺自證的「政左經右」走得更遠。習有計畫地把中國帶回毛澤東思想基調，並利用西方挹注所獲之經濟、軍事軟硬實力，在全球範圍咄咄逼人，甚至介入西方國家的民主運作，聯合國等國際組織不少淪為它的支部。二○二○源自武漢的新冠疫情，造成前所未有的全球性危機，WHO卻處處逢迎北京大外宣，其它的國際組織（包括體育性質）更不在話下了。中國出了習近平，美國則出了川普，二○一七首份國安報告，重新定義「中俄是美國的挑戰者」。而習也撕掉偽裝，「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，「中國人不吃這一套」。二○二二以來，普廷入侵烏克蘭，習更赤裸裸地集結國際反美力量，他向普廷說：「百年變局我們共同來推動。」當有人還在爭辯「新冷戰」存否，「動亂軸心」早就開始行動了。

此所以，基於地緣動態之必要，美國隊也不得不修改以往對北京扭曲二七五八號決議的消極做法，為遏阻中國武力侵台從事進一步準備。道理很簡單，台灣是印太戰略之錨，如果存在於不友好國家之手，不僅第一島鏈難保，西方將面臨全球性的地緣危機。可以預期，更多西方國家對二七五八號決議案撥亂反正。相關言行，現階段「頂回中國」性質大於「促進台獨」。對台灣而言，這些對「台灣主權法律戰」有利我們的傾向，突破了台灣邦交國受北京挖牆角的限制，開始在西方主要國家形成共識，可以說是我國外交戰的突破口。清理半個世紀前的戰場，對國際來說絕非考古學。至於台灣，前進聯合國之路，台灣還有前哨戰，讓二七五八號決議恢復原貌，具有反攻的戰略意義。

二七五八號決議這個「公案」，一直被北京一魚三吃：獲得「中國代表權」猶嫌不足，還據以宣稱台灣是PRC的一部份，並據以排除台灣加入國際組織。這就是中國共產黨的慣技，跟它聯合聲明、簽訂條約，若對長期後果缺乏警覺，不啻給了它未來敲詐的空白支票，美中三個公報便是例子，更不要說「九二共識」，國民黨從「各自表述」一路被騙到「同表一中」。二七五八號決議案，PRC還不是聯合國成員，對該決議也沒有投票權，它卻想霸佔唯一解釋權，產生霸佔台灣的紅利。同理，中英聯合聲明只是歷史文件，不具有任何現實意義，對中國不具備任何約束力。結論就是，北京不願遵守的，白紙黑字寫了也白寫；符合北京利益的，任意擴大解釋乃「中國獨家特權」。二七五八號風向球轉頭，此其時也。

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