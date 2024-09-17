北社評論》另立挺貪的政治典範？

◎ 黃維富

典範（paradigm）係指在某一個時代，大多數人對世界的信念系統，有共同認知的普遍性、基本觀點及觀察研究方式，也就是那個時代的最高共識層次。與世界民主的國家相同，在台灣的民主政治典範下，將司法權獨立於行政權及立法權之外，並視為定紛止爭的最終機構。

京華城建案容積率的非法提升，非法所得超過二百億元以上，檢察官認為時任台北市長的台灣民眾黨黨主席柯文哲，涉嫌重大。北檢向法院聲請羈押禁見柯文哲，台北地方法院裁定無保飭回，此時民眾黨高層及小草宣稱司法公正獨立。然而，在台北地方法院召開第二次羈押庭裁定柯文哲羈押禁見後，民眾黨高層無任何證據，以相信「柯文哲是清白」的理由，指控民進黨利用司法政治迫害，此一指控形同試圖抹黑司法權的獨立性。

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為了涉嫌貪汙罪的黨主席，民眾黨將司法案件進行政治操作。首先無據指控賴清德總統操控司法，所以造成第二次羈押庭裁定收押禁見。接著利用媒體或開講以聲援柯文哲，如陳珮琪不斷提出一些未交代來源及兜不攏的使用巨款，以「證明」柯文哲沒有收受對價關係的賄款。該黨立委吳春城則比喻得不倫不類，將柯文哲講成是為力爭種族平等而遭囚、根本未涉貪汙的南非「曼德拉」。立委陳昭姿則將柯文哲神化為「示現菩薩」，說柯用肉體與折磨讓大家看清司法如何操弄政治、對付政敵。立委張啟楷近日指桑罵槐地，欲提出凍結總統府預算的法案。

陳珮琪（左）近日不斷提出一些未交代來源及兜不攏的使用巨款，以「證明」柯文哲沒有收受對價關係的賄款。（報社合成／資料照、民眾黨提供）

上述的政治操作欲轉移焦點，圖謀另立挺貪的政治典範，同時殺傷依司法權調查與判決的司法公信力。如此政治操作，以降低憲法法庭訴訟失利的政治衝擊，亦可外溢而惠及因涉貪污罪正被審理的國民黨籍顏寬恆、林姿妙、楊文科等人，萬一被判刑定讞，亦可降低政治衝擊。所以民眾黨期待維持甚至擴大小草及藍衛兵等「信眾」的盲從人數，以更進一步的藍白合。

然而歷經民主洗禮後的台灣，大多數國民已建立民主政治典範的認知與能力，加上檢察官客觀的偵辦查證有利不利於被告證據的真偽，並依證據法則判斷其合於法令否？如有違法則以貪汙罪起訴，交法院依正當性，必要性及比例原則判決以定份止爭，想另立挺貪的政治典範，門都沒有！

（作者是北社理事、教育組召集人）

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