自由廣場》莫仗立委搞鬥爭／奉告張啟楷 裁定羈押權力在法官

◎ 陳逸南

根據報導，民眾黨在嘉義聲援柯文哲時，該黨立委張啟楷演講竟稱，總統賴清德二○○八年任民進黨立院黨團幹事長時，曾對特偵組聲押前總統陳水扁一事，批評不應以押人取供做為偵查手段，在賴清德未表態支持司法人權、到立法院進行國情報告之前，他將提案凍結總統府預算。

事實上，「以押人取供做為偵查手段」是在當年檢察官擁有羈押權，偵查技巧和刑事科學技術能力不彰的年代，「押人再找證據」幾乎成為辦案常態。但一九九五年十二月廿二日大法官釋字第三九二號解釋公布，民國一九九七年十二月十九日刑事訴訟法修正公布後，強化辯護人制度，「押人取供」就難以存在了。

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張啟楷的說法有欠公允。立委的職權與總統不同，賴清德當年身為立委，對特偵組聲押前總統陳水扁「司法正義」，自然可以有所主張，然而賴清德今天不是立委而是總統，要求總統以國家元首的高度，和立委同樣針對司法案件做出特定主張，這在邏輯上是行不通的。尤其「柯文哲圖利案」正在偵辦，總統哪能指示個案？法律案件依憲法及法律規定辦理，不能讓政治力介入，以及防止「民粹審判」之發生，這是民主憲政國家的常態，難道張啟楷不瞭解？

有關總統到立法院進行國情報告，依憲法增修條文及「立法院職權行使法」（民國九十七年法）之規定，應尊重總統到立法院進行國情報告的主動權，以免逾越憲法賦予立法院之職權。且新修正之「立法院職權行使法」目前仍在釋憲中，尚未定案。

張啟楷利用「總統赴立院做國情報告」之前，欲提案凍結總統府預算，實則欲為柯文哲案施以政治干預，有違民主憲政原則，不敢苟同。

（作者是仲裁人）

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