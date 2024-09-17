自由廣場》辜負荷蘭挺台灣／藍白兩立委 一當逃兵一失憶

◎ 林逸民

近年來，國際主要國家逐一明確表態支持台灣獨立自主，其中最關鍵的就是對聯合國第二七五八號決議的闡明，美國已不厭其煩一再說明，該決議只與中國自身的政權更迭導致的代表權問題有關，與台灣從來無涉，歐盟議會、澳洲參議院接著仗義執言，荷蘭國會亦於十二日通過動議力挺台灣，拒絕中國扭曲聯合國大會第二七五八號決議。

亞太盟國美國、澳洲，與台灣有歷史淵源的荷蘭，及整個歐盟，都跳出來為台灣說話，強調「中國歸中國，台灣歸台灣」，正如賴清德總統闡述的「互不隸屬」，或是更淺白的「一邊一國」，外國都如此堅定熱心，台灣身為當事人，當然要有所表示，不能老是讓別人喊，自己卻不表態。

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適逢第七十九屆聯合國大會，筆者任理事長的台灣聯合國協進會，組織宣達團，於「挺台灣加入聯合國」遊行之外，更舉辦「聯合國第二七五八號決議文不涉台灣」國際記者會，向國際闡明台灣與中國毫無瓜葛的鐵一般事實。

台灣三個主要政黨也都各有一員立法委員赴美參加相關活動，維護台灣主權本應是不分黨派所有台灣人都應共同團結對外，然而，在野黨的兩名委員令人極為失望，中國民黨的吳宗憲直接當了逃兵，最重要的台灣向國際宣示呼應「聯合國第二七五八號決議文不涉台灣」，吳宗憲完全不參加。

民眾黨的吳春城，雖有參加「聯合國第二七五八號決議文不涉台灣」記者會及「挺台灣加入聯合國」遊行，現場也慷慨主張台灣不該被排除於任何國際組織之外，但回國後話鋒又轉，言必稱「中華民國」，自相矛盾，渾不自知。「聯合國第二七五八號決議文不涉台灣」的重點就是「台灣與中國無關」，既然如此主張，回頭卻又強調中華民國的中國淵源，有如失憶。

國、眾兩黨委員，一個當逃兵、一個失憶。吃台灣米，喝台灣水，卻不挺台灣，我們唾棄與譴責如此行徑，也要反躬自省：國際已決定「一邊一國」的時刻，我們還要頂著「中華民國」這個無用有害──以致國、眾兩黨猶能這般作怪──的空殼到何時？

民眾黨主張廢除監察院，若要將功贖罪，不妨與民進黨一同提出修憲，清除中華民國四不像的五權憲法，廢除考試、監察，回歸主流的三權分立，同時「去殼」讓國家正常化，若民眾黨有此膽識，自然會被承認為本土政黨，而能在台灣社會穩穩紮根，不用擔心沒了黨主席就失去存在意義。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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