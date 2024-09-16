自由廣場》美國霸權已成流氓國家嗎？

◎ 湯先鈍

最近媒體刊登一篇關於中國的文章：「批判美國霸權——它已成為流氓國家」。我的回應是：許多與國民黨有關的學者似刻意忽視或排斥在學術界廣泛認可的霸權穩定理論（Hegemonic Stability Theory, HST）。

霸權穩定理論認為，當單一且良性的國家主導全球時，國際體系會更加穩定。這個霸權國家提供全球公共產品，如安全和經濟穩定，這有助於維持秩序並降低大規模衝突的可能性。當霸權衰退時，全球的不穩定性往往會上升，原因是缺乏明確的領導或出現競爭的權力中心——這種動態在一次和二次世界大戰前的多極世界中有所體現，乃至造成兩次浩劫。

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一九四五年後，美國成為全球領導力量，創立一個以經濟相互依存和戰略聯盟為特徵的新國際秩序——布雷頓森林體系。這段時期被稱為「美國治世」（Pax Americana），美國以經濟和軍事優勢促進穩定，並防止重大衝突的爆發。

美國還在建立國際機構方面發揮關鍵作用，如聯合國等，這促進了全球合作並幫助戰後地區的經濟復甦。通過向盟友提供安全保障，美國遏制了侵略行為，並穩定了二戰後的歐洲和東亞等關鍵地區。

霸權穩定理論的批評者認為，美國霸權也涉及強制措施、代理戰爭以及利益分配不均。然而，總體而言，美國的主導地位通常被認為在一九四五年後促成了相對和平、以規則為基礎的國際秩序。

沒有任何科學方法可以衡量未曾發生的事件，這意味著我們無法精確量化美國治世阻止了多少次軍事衝突。一個有用的類比是，人們經常強調警察的錯誤或濫用職權，但沒有人能計算出警察成功阻止了多少犯罪。

雖然這些假設無法衡量，但可以合理地推斷，若沒有美國治世，西歐和北歐可能早已落入蘇聯統治。同樣，台灣幾乎肯定會被中國共產黨征服，人民將被置於大躍進、文化大革命和清零等政策之下。國民黨後裔及其家人可能會被送進「再教育營」，而不是享受他們今天相對自由的社會。

有一點是確定的：自一九四五年以來，已經有七十八年未爆發大規模戰爭，這通常被歸因於美國治世。儘管有些人認為核武器的存在是防止大規模戰爭的重大威懾力量，但美國霸權的戰略和經濟政策在塑造二戰後相對和平的國際秩序中發揮了至關重要的作用。這一觀點在學術界得到了廣泛認同。相比之下，恐怕很少有人真正願意接受任何替代當前由美國建立的單極力量所維持的和平。如果有的話，這些人將來會非常後悔的。

（作者為加州州立大學富樂頓分校的兼任教授）

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