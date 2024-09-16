自由廣場》台灣加入聯合國的策略

◎ 林正二

台灣要加入聯合國，將歷經艱辛漫長的路程。依照聯合國二七五八號決議案：「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，立即把蔣介石的代表從聯合國組織驅逐出去」，雖然中國取代了「中華民國」在聯合國的席位，但該決議案並未表示「台灣是中國的一部份」，故我國應用台灣的名義申請加入聯合國，方能成功。

拜登延續川普抗中的強硬路線，維護印太及台海的自由開放與安穩。然而，美國雖已調整對中策略，但政府迄未修改「美國不支持台灣參加以主權國家為會員國的國際組織」之外交準則，顯然美國仍在「一中政策」架構中執行台海策略。

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鑒此，台灣入聯必先促請美政府修改準則，方能獲取全力協助，加入我最有條件成為會員國的世衛組織，而後再經由世衛叩關聯合國。

就未來的美中台三邊關係來審視，在美國會朝野挺台抗中的共識下，無論是賀錦麗或川普當選，美政府將會運用國會跨黨派擬定的友台法案，持續深化台美關係。在擴展國際空間方面，為加強台灣抗中力量，應仍會參用「台灣保證法」，支持台灣參與世衛、國際民航、教科文等功能性較強的聯合國組織活動。

然而，目前台灣只能在美國支持下，以觀察員身分「參與」世衛大會，而不是「參加」世衛組織成為會員國。為突破台灣入聯瓶頸，建議政府外交團隊洽請「台灣人公共事務協會」及其他強大僑團，在選舉募款、組織拉票等方面幫忙友我的兩黨國會議員競選，期能跟美國會議員建立更密切的關係，以遊說他們任內督促美政府修改上述的外交準則為「支持台灣加入以主權國家為會員國的國際組織」。

同時，在美總統大選期間，政府更要促請台僑像以色列裔一樣，傾力協助民主、共和兩黨候選人競選，並設法讓台灣議題成為大選焦點，以建立跟白宮更緊密的關係及以台灣為主軸的台海政策，而能配合國會議員的運作，促使美政府修正上述對台灣不利的外交準則。

果能如此，台灣或將有機會加入我最有資格成為會員國的「世衛組織」。未來台灣將能在世衛發揮我醫療公衛方面的專長，為國際社會作出重大貢獻，進而以台灣在聯合國重要組織的傑出表現，叩關聯合國。

此外，在美中軍事戰略及高科技強烈競爭情勢中，政府除應加強台灣重要的戰略地位論述外，並應善用「台灣保證法」及「台灣旅行法」，持續強化高層互動，運用「台美經濟繁榮夥伴對話機制」，打造台美半導體供應鏈，深化經貿關係，建立台美更緊密的「互利共生」關係，增強我入聯的力量。

（作者為退休駐美外交人員）

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