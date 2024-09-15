自由廣場》柯主席與曾醫師

◎ 張月環

柯文哲十年從政治素人起家，十年後鋃鐺入獄，雖尚未判刑，但他所創的民眾黨迄今仍是充滿政治語言，言必稱主席清白、政治迫害；朱立倫則批評，現在是「綠檢媒」三位一體，把箭頭對準了賴政府，無視法治民主國家的規範。社會紛紛擾擾，台灣一直在內耗，令人憂心。

日前過世的曾貴海醫師在〈防波堤上的人形〉的一詩中所說「波濤從來就沒有停止過」，這句話來形容台灣的命運很貼切。台灣人像曾醫師那樣堅持做對的事的人，似乎不多了。

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他花十八年與國防部拖磨，終於把軍營的衛武營成功的轉化都城公園，給了高雄人自然的空間；然後轉戰高屏溪的河川整治、文學步道的修建，在醫病患的同時也醫治生病的大地，唯一的信念便是提升國人心靈境界的層次。他寫詩、評論都是基於這個信念。

一樣是醫師出身的柯文哲，想當初的理念也是崇高的吧？為何「昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也」？ 是政治的權與利改變了他？還是本性如此？如他繼續當醫師的話，可能不至於弄到如此地步吧？也就是說我們的社會教育生病了，使得意志不堅定的柯阿北改變的命運，當然也影響了小草對政治人物的信任。而即使在牢裡，他所創的黨，依然對社會發出不是很有理智的訊息，像指控新竹兒童醫院容積率而引起爭議，彷如困獸猶鬥，掀起社會一波未平一波又起的紛擾，令人困惑。

柯主席與曾醫師，都是當今社會的鏡子，台灣人不要再內耗自己了！我們內部亂，暗爽的一定是中共。「政治不難，只是找回良心而已」，同樣的「社會安定不難，只是找回良心而已。」企盼藍白，適可而止。

（作者為屏東大學兼任副教授）

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