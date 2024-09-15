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自由廣場》助年輕人買房 可參考新加坡作法

2024/09/15 05:30

◎ 秦靖

筆者剛從新加坡教育參訪回來，他山之石，可以攻錯！強烈建議台灣所有的社宅或青宅都採取「只租不賣」模式，避免炒房套利扭曲政策美意。

首先，以新北市板橋區的合宜住宅為例，即便有十年的「禁售期」，鑽法律漏洞的不法集團依舊可將房價從每坪十八萬炒作到六三．九萬。與其預期有利可圖，即便違法也要炒房，為何不依循中央政府「只租不賣」的模式，讓社宅使用回歸真正有需要的人。

其次，新加坡年輕人買房相對容易，原因有二︰一為政府蓋組屋BTO，卅五歲前只限結婚的夫妻申請新蓋組屋BTO，卅五歲後單身可申請預購組屋。二為公積金制度，年輕人若沒有富爸爸、富媽媽幫忙籌措頭期款，年輕人仍可透過公積金終身入息（CPF LIFE）的計劃支付頭期款與後續房貸。「公積金」是每人每月從薪水中自動扣廿％，公司再額外填補十七％到公積金戶頭，提供戶頭所有人儲蓄、買房或醫療使用。

新加坡買房除政府組屋可供選擇外，還可購買永久產權的私人公寓。只不過，私人公寓十坪大小動輒就要兩千萬台幣，市中心精華區的每坪單價更直衝四百萬元台幣以上，所以約莫八十四％左右的新加坡人民都住在政府組屋，也因為只賣九十九年的地上權，期滿要將組屋歸還政府，所以組屋的市場價格變動不劇烈。「居者有其屋」的政策確實執行，絕非遙不可及的夢想。

最後，台灣年輕人買不起房子，薪水追不上攀升的房價，何不仿效新加坡的組屋與公積金概念。你只能購買公有房子的地上權九十九年，杜絕炒房的獲利差距，並推動「自己的房子自己買」的儲蓄戶頭，讓台灣年輕人可以不用一輩子被沉重的房價壓得喘不過氣來。

（作者為教育工作者）

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