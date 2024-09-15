自由廣場》論德國與荷蘭挺台灣主權

◎ 鄧鴻源

據德國媒體披露，兩艘德國軍艦將在月中通過台灣海峽（就在這兩天已通過台海），不過這也引來中國政府抗議，但所屬軍艦之指揮官則反嗆「德國對於維護國際秩序不能只是說說！」

抗議什麼？台灣海峽本來就是國際航道，不是中國的內海。此顯示中國若想在台灣海峽興風作浪，國際社會並不允許。國民黨一定很不高興，因為他與中共一樣不喜歡國際支持。

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這也是廿二年來，首次有德國軍艦通過台海，中國政府當然有所不滿；中國外交部發言人毛寧嗆台是中國領土不可分割的一部分，包括台灣海峽的內水域從兩岸向海的方向依次為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區都屬中國主權範圍，並指有關國家打著航行自由的旗號，是挑釁、危害中國的主權和安全。

算了吧，誰承認台灣海峽是中國的內海？誰又承認台灣是中國的一部分？中國還是先將東北被俄國搶走的領土收回來再說，不要欺善怕惡。

德國透過行動向中國嚴正表明，反對北京單方面改變台海現況，並透過實際行動來捍衛台海為享有航行自由的國際水域，實是明智之舉。

另外，荷蘭國會眾議院十二日以一百四十七票比三票，壓倒性通過友台動議，指出「聯合國大會第二七五八號決議」並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與國際組織資格，荷蘭也因此成為歐洲首個通過類似動議案的國家。

因為若說台灣的祖國，荷蘭才是台灣的第一個祖國，因為荷蘭是最先統治過台灣的國家。如果能選擇，九十九％的台灣人寧願選擇荷蘭當祖國，也不會選擇中國，因為前者有自由民主，而後者則無，傻瓜才選中國。

其實不只荷蘭與德國，幾乎所有歐美國家都挺台灣，因為烏俄戰爭，讓他們看清楚中國真面目，而台灣與他們站在一起挺烏克蘭。

當年解放台灣的最大功臣是美國，不是中國的國共兩黨政府，因為中國無法擊敗日本，沒有美國協助早已被消滅。美軍血戰太平洋，不會傻傻地將台灣拱手讓給中國政府。

目前台灣最大的問題，不是外患，而是內憂，因為兩個主要在野黨均欠缺是非觀與國家認同，寧願與敵人親近，也要與自己人鬥爭，很沒有水準。

總之，德不孤，必有鄰，民進黨堅持台灣主權基調續獲認同，自由、民主與繁榮更有保障，也才能獲得歐美國家的聲援。

（作者為大學教授）

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