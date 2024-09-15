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自由廣場》專業醫師請柯粉冷靜沉澱

2024/09/15 05:30

◎ 陳俊光

我相信：各位柯文哲支持者都期待台灣更好，因為對傳統政治人物失望，所以選擇支持柯文哲。

現在，曾標榜清廉的柯文哲被查到疑似貪汙，一定很難接受。否認、憤怒乃至憂鬱也是合理反應；在情緒影響下，會採取激烈行為的衝動，也是可以理解的。

在此想請各位按捺衝動、尤其對自己或他人造成傷害的可能時。畢竟尚未開始審判，結果未必會讓各位傷心；就算結果不如期望，您也必須活下去繼續努力，才可能實現初衷、讓台灣更好。

同樣的，懷疑司法不公也可理解。但是，一九九五年國民黨祕書長許水德說「法院是國民黨開的」，至今不過卅年，當時的青壯司法官員尚未退休（或退休但尚有影響力）。即使司法不公為真，受國民黨影響應比民進黨大，且，不久前鄭文燦才被收押，更可以否證「民進黨掌控司法」的說法。因此，請各位靜待司法程序，更不要聚眾逼檢調提前公開證據（如此又違反偵查不公開）。

據統計，柯有許多高教育理工科的支持者，所以我相信各位都對智力很有自信。但是，再聰明的人也有可能判斷錯誤、尤其是自己不熟的領域。因此，我想請各位做好心理準備、接受「柯文哲真有可能欺騙各位」。同時，為了避免再次受騙，筆者建議：多涉獵台灣史與其他社會科學知識、多了解政治運作的眉角、正確思考台灣需要怎樣的政治人物。

無論柯是否貪汙或欺騙，現在發生的事對各位都是重大事件，Kubler-Ross描寫的「否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受」都可能會發生，而進展到最後的「理性接受事實」往往需要相當長的時間。在此想請各位給自己一些冷靜沉澱的時間。

正因為冷靜沉澱需要時間，在此也懇請柯黑們：不要以嘲笑羞辱打擾柯粉、免得他們更無法理性面對事實。而且，萬一再有柯粉墜樓，無論是否自殺或其原因為何；只要他曾被嘲笑，台派的社會形象就會更惡劣。

（作者為精神科醫師）

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