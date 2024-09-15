自由廣場》都委會「共識決」 玄機藏在委員結構

◎ 辛幼安

京華城弊案延燒，繼收押前台北副市長彭振聲及前市長柯文哲後，前北市都發局長黃景茂從證人轉被告。案情升高之際，被告彭柯兩人推諉給都委會為「共識決」的合議，委員成為背黑鍋者。其實，除了被告本身法律責任外，玄機藏在委員的結構。

依據「各級都市計畫委員會組織規程」第四條規定，都市計畫委員會委員，各級地方政府首長分別就如次人員派聘：（一）主管業務機關首長或單位主管。（二）有關業務機關首長或單位主管或代表。（三）具有專門學術經驗之專家。（四）熱心公益人士。前述（一）、（二）派聘之委員，總合不得超過委員總人數二分之一。換言之，外聘委員所占比例必須高於二分之一，以期公正客觀審議。

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即使如此，地方政府內聘委員極少發言，尤其是重大而敏感案件，雖形同擺設，但總人數只略低於外聘。至於外聘委員，應具有專門學術經驗之專家及二位熱心公益人士，每聘任期一年，期滿續聘以三次為限，慣例都會續聘滿四年。但如重大案件，委員秉持專業而無法配合地方首長的要求，常不被續聘，媒體報導京華城案就有委員因此不被續聘。當然，無異議就占絕對多數，如此形成的「共識決」，自然藏有「貓膩」。

京華城弊案，政商沆瀣一氣，有三點值得的省思：

一、權力讓人腐化︰十年前柯文哲素人從政，外界寄予高度期待，但終究墮落於金權之中。柯妻陳珮琪與柯媽也屢屢高調成為新聞人物，這是地方首長絕無僅有的。

二、公務員失去風骨︰彭振聲說自己專長是「工程」，不懂都市計畫，企圖卸責脫罪。彭出身文官技術官僚，原可光榮退休，但既捨不得副市長「位置」，就應勇於承擔該負之責。

三、圖利罪不以貪汙為要件︰有人誤以為不貪不取，何罪之有？但「貪汙治罪條例」明定圖利罪構成要件，貪汙並非先決條件。

最後藉此表達對已故法務部長陳定南先生的悼念，筆者四十年前初任公職，陳定南先生時任宜蘭縣長，他的清廉幹練與無私，筆者素為景仰。他擔任法務部長時的名言：「要當司法人必須承受孤單、忍受寂寞，簡化人際關係，減少無謂應酬」。其實，這句話適用所有高階文官，乃至政治人物。

（作者曾任都委會委員）

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