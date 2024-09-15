晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》都委會「共識決」 玄機藏在委員結構

2024/09/15 05:30

◎ 辛幼安

京華城弊案延燒，繼收押前台北副市長彭振聲及前市長柯文哲後，前北市都發局長黃景茂從證人轉被告。案情升高之際，被告彭柯兩人推諉給都委會為「共識決」的合議，委員成為背黑鍋者。其實，除了被告本身法律責任外，玄機藏在委員的結構。

依據「各級都市計畫委員會組織規程」第四條規定，都市計畫委員會委員，各級地方政府首長分別就如次人員派聘：（一）主管業務機關首長或單位主管。（二）有關業務機關首長或單位主管或代表。（三）具有專門學術經驗之專家。（四）熱心公益人士。前述（一）、（二）派聘之委員，總合不得超過委員總人數二分之一。換言之，外聘委員所占比例必須高於二分之一，以期公正客觀審議。

即使如此，地方政府內聘委員極少發言，尤其是重大而敏感案件，雖形同擺設，但總人數只略低於外聘。至於外聘委員，應具有專門學術經驗之專家及二位熱心公益人士，每聘任期一年，期滿續聘以三次為限，慣例都會續聘滿四年。但如重大案件，委員秉持專業而無法配合地方首長的要求，常不被續聘，媒體報導京華城案就有委員因此不被續聘。當然，無異議就占絕對多數，如此形成的「共識決」，自然藏有「貓膩」。

京華城弊案，政商沆瀣一氣，有三點值得的省思：

一、權力讓人腐化︰十年前柯文哲素人從政，外界寄予高度期待，但終究墮落於金權之中。柯妻陳珮琪與柯媽也屢屢高調成為新聞人物，這是地方首長絕無僅有的。

二、公務員失去風骨︰彭振聲說自己專長是「工程」，不懂都市計畫，企圖卸責脫罪。彭出身文官技術官僚，原可光榮退休，但既捨不得副市長「位置」，就應勇於承擔該負之責。

三、圖利罪不以貪汙為要件︰有人誤以為不貪不取，何罪之有？但「貪汙治罪條例」明定圖利罪構成要件，貪汙並非先決條件。

最後藉此表達對已故法務部長陳定南先生的悼念，筆者四十年前初任公職，陳定南先生時任宜蘭縣長，他的清廉幹練與無私，筆者素為景仰。他擔任法務部長時的名言：「要當司法人必須承受孤單、忍受寂寞，簡化人際關係，減少無謂應酬」。其實，這句話適用所有高階文官，乃至政治人物。

（作者曾任都委會委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書