自由共和國》蕭新煌、楊昊／倡議「新南向政策+」

蕭新煌／總統府資政、台灣亞洲交流基金會董事長

楊昊／政大東亞所教授、台灣亞洲交流基金會執行長

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賴清德總統上任迄今已經超過一百天。在對外關係的設定上，他的佈局思緒與作法顯得審慎和沉著。賴總統特別強調「價值外交」對台灣的重要意義，他曾用「DPP」三個英文字母的縮寫來扼要呈現所謂「價值外交」的核心元素，也就是「民主」（Democracy）、「和平」（Peace）、以及「繁榮」（Prosperity）。

我們認為，以此新提的「價值外交」或「信賴外交」其實具備了三項特色：一，深化與理念相近夥伴國家的合作，包含再強化台︱美、台︱日、台灣︱歐洲，和台灣／東南亞／南亞／紐澳各區域已有的合作關係、共享價值及共同利益。二，從固邦到榮邦的積極努力，特別是外交部林佳龍部長在其「總合外交」理念下所倡議的榮邦方案／基金，就是會提供邦交國各種因應彼我國家發展需求的創新解決方案；三，因應印太新變局對台灣的關鍵性，賴總統國安外交團隊勢必將延續和開創「新南向政策」的另一個格局和視野。

針對「新南向政策」的延續與創新，近來一直是周邊合作夥伴國不斷探詢的焦點。賴總統在就任前已經多次表示將會延續「新南向政策」，而「新南向政策」作為台灣應對印太變局的具體作法在過去八年的努力下確實有很好的成就，賴總統也同意推展具開創性的「新南向政策加強版」或可直接稱之為「新南向政策+」。

我們倡議，這個「+」要符合賴總統價值外交的核心目標，更能強化新南向政策推動以來既有的另一種D、P、P，也就是以「發展」（Development）為議程、以「人」（People）為中心、以「夥伴關係」（Partnership）來實踐。它除了延續八年努力有成的基礎外，賴總統的「新南向政策+」將被期許有更多基於台灣作為全球不可或缺需求的著力點。

仔細盤點，這些優勢與成就包含了政府所重視的高科技供應鏈安全與數位解決方案、健康與公衛醫療、韌性與防災等領域。再加上新政府近日所強調的「經貿科技外交」內涵，將當然一併同時適用在新南向政策的友好國家。除此之外，民間社會與NGO在「新南向政策＋」的響應與領銜於過去基礎上也有許多能再突破與開展的重點，包含智庫交流合作、青年領導人才交流、NGO培訓合作等。

台灣亞洲交流基金會多年來作為我國新南向政策的智庫，我們相信，賴總統的「新南向政策+」除了延續努力有成的基礎，更能有大膽與創新的突破，以六條新南向走廊／策略的建構作為「新南向政策+」的開創性行動架構。這包含了政府已經提出的三條走廊／策略，如以提供創新解決方案及建構韌性供應鏈為訴求的新南向半導體與數位科技走廊、和將衛福部現有的一國多中心計畫轉型擴大成新南向健康走廊、再加上強化災防管理與防災韌性的新南向韌性走廊等。

至於在非政府部門方面，可由民間領銜、以擴大區域智庫對話與合作為目標的新南向智庫走廊、打造台灣成NGO訓練中心的新南向NGO走廊、以及育成新世代亞洲人才的新南向青年走廊等。上述六條「新南向政策+」的走廊／策略所蘊含的內容都符合前述兩種DPP的價值。

就此，「新南向政策＋」將能進一步向國際社會展現「台灣不只能幫忙、更能領銜的能耐」，同時也有助於實踐「價值外交」和以新南向政策國家範疇充實賴總統在競選期間提出的經貿日不落國的理念。

此外，也可以台灣「新南向政策+」呼應和充實當下包括美、英、歐盟、日、澳、印度與歐洲各國如立陶宛、捷克、法國等紛紛提出的不同版本印太戰略。

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