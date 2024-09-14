自由廣場》美國大選的幾點迷思

◎ 王文勝

美國大選如火如荼，台灣理所當然也關心這場全世界最有權力的競賽，然而台灣人有幾點迷思，讓我感到困惑。

川普不確定性高？

個人完全不同意這點，川普當過四年總統，他會做哪些事說那些話，這是台灣政府、智庫學者甚至民間都能有所了解；反觀賀錦麗不僅外交領域幾乎是零，對台海問題也長期無表態，不可預測性更高，應該是賀錦麗的不可預測性比較高才對。

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別忘了川普當過4年總統

這次美選令我最驚訝之處，在於台灣不少人感覺像是第一次認識川普。川普二○一六年選舉時就說過，貿易不公問題包含台美貿易，但也是他開啟貿易戰，讓中國經濟一蹶不振，並扭轉以中國為核心的全球化，間接拉高了台灣的地位，卻只因一句台積電的晶片和保護費就讓大家討厭，但這些話語在他第一次選舉其實都說過。

賀錦麗當選 台灣才須當心

賀錦麗若當選，據悉Phil Gordon會是她重要的外交政策核心，這若屬實就令人擔憂，此人長期處理北非、中東地區問題，台海問題乃至整個西太平洋，其實他是完全零分，甚至他對台灣的定位也完全不懂，而賀錦麗的夫家又和中國有長期的千絲萬縷，現在有一堆台灣人期望賀錦麗當選，我也看不出其邏輯何在？

台媒大多參用美國主流媒體

其實四年前拜登、川普競選時，台灣人對美國的媒體生態已有初步理解，除了新聞集團外，其他主流報紙、電視台幾乎都支持民主黨，反而是以華文為主體的小電視台支持川普。這就好比在美國看東森和TVBS，判斷二○二四總統大選賴清德落後一樣。不論最後誰當選，只閱特定媒體，會失去對美國的真實判斷。

以上四個迷思，我最疑惑的是第二個，川普當了四年總統，扭轉了以中國為主、台灣不被重視的局面，照理說，台灣就算沒有投票權，也沒理由反對才是。川普的言行若令你討厭，那是美國內政，跟台灣真的無關。

（作者為退役少校政治作戰官，研究紐澳和大洋洲關係史）

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