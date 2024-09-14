自由廣場》大學生和房客的租屋權益

◎ 陳擷安

大專院校陸續開學，消費者保護處針對全國56所大學周邊的「住宅租賃契約」進行全面稽查，竟有超過半數契約存在問題，特別是在保障租客權益方面更是漏洞百出。

此次檢查發現的三大違規樣態，首先是違反「契約審閱期」規定，不少房東和經紀業者未給租客充分時間審閱租約內容，審閱期一般至少三天，調查發現不少並未遵守，導致租客未充分了解內容就被迫簽約，削弱其談判權和保障。特別是在時間緊迫的開學期間，初次租屋的學生權益更易受損。

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其次，違反「租賃住宅之返還」規定也相當普遍，包括未明確規定出租人在租賃關係終止時的結算責任、承租人未按時返還租賃住宅的違約金計算方式錯誤。譬如，違約金應按日計算，某些契約卻未明確規定，導致租賃關係結束時，租客面臨不公平經濟承擔。

筆者有一次退租時，以為按時歸還鑰匙並保持房屋清潔，就能取回押金。房東卻說，因我提前一天離開房屋，必須支付一筆高額違約金，且非按日計算，而是以整月租金的比例來計算，這實在很不公平。事後我仔細檢查租約，才發現對違約金計算方式非常模糊，這給了房東很大的操作空間，租客卻因不了解細節而處於被動。關於租賃結束和違約金的條款，租約都應清晰明確，不能含糊不清，否則租客易蒙受損失。

最嚴重的是違反「承租人之義務及責任」規定，未明確承租人應負的「善良管理人注意義務」，甚至擴大承租人應負的損害賠償責任範圍。譬如，不合理要求承租人須對非其過失所造成的損害負責，將風險過度轉嫁給租客。

租屋市場的不規範現象，讓學生租客暨整體租屋環境蒙上陰影，消保處此次稽查行動，提醒租客在簽約前務必仔細審閱契約內容，確保它符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定。租客應拒絕簽署不合理契約，遇有問題應積極向相關單位檢舉。

（作者是台北市民）

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