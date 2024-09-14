自由廣場》自民黨黨魁之爭 百家齊鳴 一枝獨秀?

◎ 王輝生

自民黨黨魁之爭，於九月十二日正式開打，有九人角逐大位，人數雖創新高，但有望者寡，依最近民調支持率，前三名是小泉、石破、高市。

小泉進次郎：四十三歲，不墨守成規，在派閥政治中顯得清新真誠，媒體寵兒的他，早年就被視為明日之星，有日本馬克宏的暱稱，不僅「顏值」高且口才犀利，演講所至、萬人空巷，儼然是自民黨的吸票機。

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環境大臣是他的唯一入閣經歷，在宣布參選的記者會，有人質疑他歷練疏淺、難堪大任，小泉不但不以為忤，反而從容地說：「我確有不足之處，也不完美。不過我會建造一個最好的團隊以補不足，盡可能讓國民心安」，謙虛受教的態度令人刮目相看。

石破茂：黨政歷練完整，曾四度角逐大位，但四戰四敗，其爭鋒對手包括麻生太郎、安倍晉三（兩次）及菅義偉等三位元首相。導致幾乎有半數國會議員都曾與他交過手，所以，石破茂只要進入國會決戰，就注定凶多吉少。

高市早苗：黨政歷練豐富，她是一路走來始終如一的親台派，以「崇高雄渾」為座右銘，巾幗不讓鬚眉，毫不避諱她的右翼形象 。

「台灣有事就是日本有事」將成為選戰焦點，能否落實，取決於候選人對待中共是否投鼠忌器，九位候選人只有高市、小泉、小林在八月十五日前往靖國神社參拜，不避諱中共反應的心態，尤其小泉甚至主動公布參拜照片，向保守勢力交心的意圖不言而喻。

由於保守勢力龜裂，力挺高市的安倍已逝，舊安倍派有十一人、麻生派有三人連署推薦小林鷹之參選，在「保守岩盤層」鬆動下，首輪之戰，高市恐難出線。

若依目前民調趨勢，最後將是小泉與石破在國會決戰，菅義偉前首相已率先表態支持小泉，加上小泉純一郎、森喜朗，及石破的宿敵麻生太郎等四位元首相的加持，以「異志統一」為座右鉻的小泉得天獨厚，相形之下以「鷲鳥不群」為座右銘的石破，形單影孤，恐將無還手之力。

一支獨秀的小泉果能一統眾志、榮登大位，則自民黨世代交替成功，或能告別派閥政治而浴火重生。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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