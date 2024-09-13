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自由廣場》從川賀辯論看美國的政治文化

2024/09/13 05:30

◎ 林正二

從川普與賀錦麗針鋒相對的辯論方式，可看出美國大選著重辯論技巧的政治文化。雙方的辯論策略除了鞏固基本盤，更要爭取尚未決定的選民支持。因議題太廣泛，九十分鐘的辯論無法詳細論辯經濟、移民、外交等政策；因此，對從小就接受演講、辯論訓練的美國人民來說，川、賀誰在辯論上技高一籌，就比較吸引人，能爭取到他們的支持，因辯論技巧除可彰顯候選人的機智、反應等人格特質外，亦可掩蓋政見不足之處，並突顯對手人格特質與政見的缺失。

川賀之辯，明顯看出賀錦麗透過精巧純熟的辯論技巧，痛宰口才犀利的川普。賀抓住川普易怒、不穩定的個性，以激將法引誘川普口不擇言，而她肢體語言的「表演」更是可圈可點！

川普整場直視前面，緊繃著臉、眼睛閃爍不定的不安、生氣表情，賀錦麗則氣定神閒，在川普發言時，側身、雙眼緊盯著川普看；同時視現場情況，雙手微拖下巴，以搖頭或微笑等鏡頭語言，向大眾傳達川普誇大說謊的訊息，加強攻擊力道！

在移民問題上，賀錦麗閃躲了川普的攻擊，成功地誘使他口不擇言；當川普謾罵委內瑞拉非法移民偷吃美國人的狗、貓，遭主持人指摘言論不當時，賀逮到機會，拼命地搖頭、以不恥的招牌笑容還擊川普「講得太過頭」了。

賀錦麗也巧妙的誘使川普對當年鼓動群眾闖進國會暴動一事，不服輸地辯解，藉此延伸川普被法院判定的多項罪行，成功地與川普形成民主守法/混亂不法的區隔。在墮胎議題，賀藉由美國婦女痛苦經驗的感性述說，凸顯川普對婦女的無情！

川普也不是省油的燈，不時以連珠炮的犀利言詞，抨擊賀錦麗無能，導致大量非法移民進入美國，嚴重破壞社會秩序與經濟，且未能解決物價高漲，人民生活比他執政時差很多。賀也不甘示弱，還擊川普留下經濟衰退、新冠疫情氾濫等爛攤子。

在外交議題，賀錦麗以護衛民主自由的普世價值，強化民主國家的聯盟，藉此痛批川普沒有核心價值，只有利益，與獨裁者為友，為民主國家領導人所不恥。川普則抨擊賀錦麗、拜登的阿富汗撤軍失敗，引發蘇俄攻打烏克蘭；若由他執政，普廷絕不敢攻擊烏克蘭。川、賀互批對手向中國示好、軟弱，不夠強硬。

綜觀川賀辯論，沒有詳述內政與外交政策，雙方都以凌厲言詞等辯論技巧，誇大對方缺點，掩蓋自己不足，尤其是賀的表情豐富、感性的述說與誘敵技巧，可看出美國人民著重的是臨場反應與闡述能力，正好符合美國人善於論辯、彰顯自己的文化。（作者是退休駐美外交人員）

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