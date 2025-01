◎ 蔡美珠

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見,有週刊踢爆柯妻陳佩琪分六十餘次將六一九萬餘元鈔票存入自己和三子女的帳戶,存款時間點更與京華城案便當會、柯與威京集團主席沈慶京單獨會面後高度相關。民眾黨立委張啓楷則是質疑台北地檢署日前說要查洩密、要自清,那就要做到「周處除三害」,「消息為何會一波一波出來?是媒體在害北檢嗎」?

筆者對於張啓楷的說法相當不以為然。重點不在於週刊如何得知陳佩琪分六十餘次將六一九萬餘元鈔票存入自己和三子女的帳戶,重點應該在這六一九萬元現鈔來自何處?因柯文哲跟陳珮琪的薪水,理論上都是直接匯入銀行帳戶,何來這麼多現鈔?

美國首任總統喬治.華盛頓年幼時非常喜歡爸爸送給他的一把小斧頭。有一天,他走進家中的庭院,看見一棵小樹,他想試試這把小斧頭,結果就用這把小斧頭砍倒那棵小樹了。父親非常生氣,但因為華盛頓的誠實而化解一切風暴。這個故事就是後來的「誠實是最好的政策」(Honesty is the Best Policy.),相信陳珮琪只要交代清楚金流,事情自然清清楚楚。

(作者是退休教師)

