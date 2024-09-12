新聞線上 》柯文哲、林伯豐、謝國樑

記者陳杉榮

台灣政壇最近有兩件大事，一是民眾黨主席柯文哲的貪污風暴越演越烈，一是基隆市長謝國樑的罷免案溫火慢燉，兩件事乍看不相關，但卻頗有關聯。有人認為罷樑行動可以綠白合作，把謝國樑拉下來，這真是誤判形勢，不了解脈絡。柯文哲是支持謝國樑的，本來國民黨還希望柯能在投票前到基隆「固樑」，力挺謝國樑，未料柯爆發貪污案被羈押禁見，甚至可能連動催化「拆樑」投票率，造成罷免案通過。

台灣民眾黨從來就不是口號宣稱的「白色」，染色染得嚴重，在立法院的運作，赤裸裸地告訴國人民眾黨就是「小藍」，是國民黨和傅崐萁的鐵桿小弟。柯文哲為什麼支持謝國樑？大家不要懷疑，民眾黨中央黨部和木可公司都位在台玻大樓，台玻董事長林伯豐開口九二共識，閉口兩岸一家親，對民進黨政府的政策「經常建言，多所指教」，他就是謝國樑的親舅舅。碰到謝國樑罷免案，柯文哲投桃報李，說他反對「政黨仇恨動員」，痛罵民進黨製造對立仇恨。

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謝國樑應不應罷免？「山海公民拆樑行動」列舉許多理由，包括謝封鎖民意、目無法紀、荒唐市政、濫用公帑等。其中東岸商場破門而入接管案、公益青年電動機車補助案，以及飛灰招標案都被檢方列案偵辦，基隆人稍微關心一下，不難了解。十月十三日要不要罷謝，不僅是基隆人的事情，也是台灣人的事情，因為罷免案牽動國會運作，包括國民黨團磨刀霍霍的選罷法修正。

政界普遍分析，罷樑本來不容易跨過第二階段十％連署的門檻，因為傅崐萁和黃國昌「藍白聯手」，濫權強推國會擴權法案造成反感，掀起「青鳥行動」熱潮，謝國樑成了反制藍白濫權的目標。國民黨展開強力「固樑行動」，馬英九、朱立倫、蔣萬安、張善政、盧秀燕、侯友宜，還有名嘴民代政客，把基隆港都當作「灶腳」，三不五時來添個柴火，固樑強強滾。可是人算不如天算，爆發柯文哲涉貪案，平添變數。

國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平善盡職責，猛攻弊案，朱立倫卻發動挺柯，對照他們過去批判陳水扁貪腐，現在的國民黨中央竟然自己把挺貪腐的布條綁在腦袋瓜子上，還四處張揚，令人納悶到底有什麼隱情？賣什麼文章？中國國台辦昨天出聲了，力挺柯文哲，痛罵民進黨當局大肆製造「綠色恐怖」。國民黨和共產黨一鼻孔出氣，同步聲援柯文哲，台灣人應該看得很清楚。

謝國樑施政造成的惡感其實不高，但在北北基大都會，基隆人對柯文哲涉貪的反感，不下於天龍國的台北人，奉勸朱立倫尊重司法調查，不要引火燒身。當然啦！萬一謝國樑罷免通過，惱羞成怒的國民黨必然會報復，總預算案、大法官等人事案，都是報復目標，提高罷免難度的選罷法修正草案也會再度強推，民進黨得看著辦。

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