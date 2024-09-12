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自由廣場》數學老師看容積率

2024/09/12 05:30

◎ 林志翰

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉入京華城「容積率」弊案遭到收押禁見。民眾黨立法院黨團主任陳智菡「圍魏救趙」，扯出新竹前市長林智堅時代，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從二五○％暴增到四五○％，比京華城五六○％到六七二％比例還高。月領廿萬的陳智菡若不是數學不好，就是心眼不好，容數學老師的筆者予以指正。

首先，容積率是指「樓層總建築面積和建築基地面積的比率」。舉例來說，台北市某塊土地面積為一○○坪，容積率為二○○％，那麼這塊土地上最多可以蓋一○○坪×二○○％=二○○坪的面積。

這時候你會發現，陳智菡口中的新竹市馬偕兒童醫院容積率暴增「二○○％」，遠比京華城從五六○％到六七二％僅增加「一一二％」的說法，就是一種轉移焦點的話術。因為，柯文哲市府核定京華城的容積率就是八四○％，何來六七二％。更重要的是，土地面積多大才是重點。

新竹市馬偕兒童醫院的容積率暴增「二○○％」，增加的容積面積為四四一六坪；但是，改建的「京華廣場」基地面積四九八六．七一坪，建蔽率六五．六八％，容積率從五六○％增加八四○％時，增加了五八九五坪。若是以郝龍斌前台北市府認定的京華城「容積率」為三九二％，足足增加了一四六七三坪。五八九五坪大於四四一六坪，或是一四六七三坪遠遠大於四四一六坪，這樣的數字不難理解吧！也難怪傳出沈慶京花了數億元打通各個環節，才能讓京華城的容積率從三九二％暴增至八四○％。

其次，新竹市馬偕兒童醫院的「救人」用途與京華城的「商業利益」用途有相同嗎？用政治語言來塑造柯文哲被政治迫害的假象，兒童醫院的病人何其無辜，民眾黨的政客真的無情到全黨上下挺貪腐！

最後，最高行政法院在一一一年度已做出新竹市馬偕兒童醫院合法的判決，法官裁定調增容積率有其必要性，符合都市計畫法第廿七條第一項第四款，其利益衡量亦無瑕疵等節。陳智菡乃至於民眾黨恐怕先好好打算如何營救他們眼中的「菩薩」柯文哲，別再鬼扯挑戰台灣人的道德與理智底線。

（作者是國中數學老師）

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