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自由廣場》榨取柯文哲最後剩餘價值 罵柯如人渣 拉柯打擊賴總統

2024/09/12 05:30

◎ 木鐸

中國國台辦發言人陳斌華針對柯文哲京華城案，誣指賴清德操作司法，追殺反台獨者，為遂行台獨而排除障礙。但民眾黨上上下下若以為北京伸出援手，誤以為可以挾中自重，那就犯了大錯，因為中國官方自己也知道這是睜眼說瞎話，目的只是為了榨取柯文哲的最後一滴剩餘價值而已。我這樣說，是有證據的。

譬如8月11日，中國媒體《東南網》就有一篇「走投無路！競選經費爆爭議，妻子陳佩琪又惹事，柯文哲徹底完蛋」，內文直指柯文哲「用騙術騙過來騙過去，最後會把自己騙進牢裡面…，柯文哲真的是自作孽不可活…。」。

此外，9月3日，中共側翼《西瓜視頻》也有一段影片陳述「柯文哲玩火自焚，炮炸膛，嚇跑藍綠一無所有，走不歸路」，講者甚至說柯文哲是「兩頭蛇、腳踏兩條船、狡猾、不講誠信、喜歡算小九九（筆者註：工於心計的意思）、非常不道德」，刻畫辛辣，刀刀見骨。

令人注意的是，網路言論管制滴水不漏的中國官方，並未刪除這些「詆毀」柯文哲的言論，反而任其傳播，顯然柯文哲在中共眼中已如下市的壁紙股。正所謂「生文哲者柯媽媽，知文哲者共產黨也」。果然，柯文哲9月5日被法官裁定收押禁見，應驗上述的「玩火自焚」、「自作孽」而「把自己騙進了牢裡」。

值得注意的是，柯文哲進牢後，民眾黨一干徒眾在黃國昌的慫恿下，以「司法正義」為訴求，用潑婦罵街的手段，汙衊政府，謾罵司法，企圖恫嚇司法人員藉以營救柯文哲，盡顯民眾黨的黑道堂口本質。諷刺的是，去年黃國昌坐擁違建、侵佔國有土地、柯文哲更是坐擁違法農地及豪宅，兩人竟聯手高喊「居住正義」，被拆穿後，遭來「欺騙社會」的撻伐：今年柯文哲利用職權圖利財團及涉嫌收賄被羈押之際，又高喊「司法正義」，這種作賊喊捉賊的無恥老套路汙衊國人智商，恐怕也會「騙來騙去，把民眾黨騙進歷史灰燼裡」。

然而黃國昌為何提油救火救柯文哲，眾說紛紜，主流社會的解讀是，要趁火打劫柯文哲及民眾黨的剩餘價值。果如此，那就應驗了黑吃黑，不義之財不可恃的道理。

（作者從商）

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