詩語李敏勇》權力的咀咒

◎ 李敏勇

二○一三年十二月廿八日，面對許多民進黨支持者考慮支持黨外人士柯文哲競選台北巿長，我在本專欄的〈柯文哲現象〉指出：支持他以無黨籍競選台北市長，是「一、那是對於非政治人物形成動力的期待，也就是對非典型政治人物的寄託；二、是對中國國民黨之外的黨外全新意義的描繪；三、對於勝選的實際考量。」

二○一四年十一月二十九日，柯文哲在民進黨禮讓並支持、協力下，當選台北市長。就職前一天，十二月二十四日，我又在本欄以「現象，如何成為價值」留下這樣的結論：「現象是一時的，價值才是久遠。柯文哲現象改變了在台北市的中國國民黨政治權力桎梏，柯文哲正承擔了解放後的責任。固然，葉克膜政治讓台北市這個政治病體開始了自由的呼吸，但如不充分把握病理狀況，治理出一個讓人刮目相看的新首都，柯文哲現象就不能成為柯文哲價值。即將上任的權力位置舵手們，深思！」兩篇專欄文章都收錄在「一個詩人的台灣守望2013－2014－《台灣，自由之路》」。

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柯文哲上任，只讓人看見林欽榮以工務副市長拆除忠孝西路無用高架橋的高效率政績。未幾，投入市府協助他的一干政務官，包括副市長林欽榮、秘書長蘇麗瓊、都市發展局局長林洲民、觀傳局長簡余晏，都掛冠而去，還被他以沒得到好處羞辱。指責前朝的五大弊案也不了了之，甚至兩任後自己也超過五大弊案。

柯文哲口說別人之罪，現在都迴向自己。他背離原先支持他協助他的民進黨之後，空口說蔡英文前總統身邊的人都貪污。他用「藍綠都是垃圾」污名化別人，突顯自己，又與藍營眉來眼去一起打綠，原來是騙術。以高智商標榜自己，素人的他說財團刀叉吃人肉，自己卻落入咀咒別人的陷阱。

柯文哲口說別人之罪，現在都迴向自己。圖為北檢10日首度提訊柯文哲釐清是否違背職務收受賄賂。（資料照）

他辜負了小草，在柯文哲的騙術中以為政治有絕對清廉，而且是他，忽略了只有相對清廉的現實。客觀上，民進黨比中國國民黨清廉，遇涉貪事件，民進黨的處理也明快得多。民眾黨是主席柯文哲自己掉下深淵，就在新竹市長高虹安在國會涉及侵佔助理費被起訴停職不久。咒語成了施放咒語者的廻力鏢，射中柯文哲。

柯文哲十年政治，我原以為是「性格」問題，後來才意識到還有「品格」問題。其實，十年前，一些台大醫院的醫生就對柯不以為然，歡喜他離開；前院長李源德對他的負面評價讓人恍然大悟。柯文哲因涉圖利財團，雖尚未判定是否貪污，已被覊押禁見。權力果然像魔戒，一上手就擺脫不了。什麼「新政治」？騙人的口號！柯文哲現象沒有形成政治價值！他糟蹋台灣的民主化！柯文哲有「獨裁者」傾向，若續授予權力，將危害台灣！

（作者是詩人）

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