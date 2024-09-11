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自由廣場》難度不輸做晶片 創業別小看餐飲

2024/09/11 05:30

◎ 徐正雄

住家附近店面更換租客速度實在驚人！往往還來不及光顧，就重新裝潢，讓我想起朋友去年創業的事。

朋友在一家科技大廠上班，好不容易爬到中階幹部、年薪一百多萬，不好好累積財富，居然用房子二貸數百萬，辭職加盟某餐飲業。

想當然爾，不到一年收攤，投資沒了！要命的是：失業了！家裡不但有下一代、還有房貸、車貸，雖是小家庭，卻是三「貸」同堂。

朋友說：明明看別人的生意都很好，為何自己卻做不起來？

曾在餐飲業打滾多年的我，告訴朋友真相：隔行如隔山。再來就是，很多人以為餐飲業很好做、很好賺，真是大錯特錯！雖然台灣科技業在世界舞台發光發熱，其實餐飲業也不惶多讓。一家店要成功，除了東西好吃之外，還要懂採購、應對客人、管理人員…然後，現在人重視食安，食材只要稍微保存不當，吃出問題，整個身家都陪不夠。

再來就是：很多餐飲業為了吸引加盟主，會製造生意興隆的假象，專門演給那些餐飲小白看，之前，旅行時我就碰過這行業的人。問他們做什麼工作，吱吱嗚嗚解釋半天我才搞懂。這種走在灰色地帶的人，可謂越來越多。

幾年前，有位在高科技當副總的朋友，說某間賣飲料的連鎖店，只要投入一百萬，每年有六萬紅利可拿，比定存高，問我的意見？我說這題答案不難，你只要去其中一家分店，看他一小時的人流、問自己會不會買這種東西，就能明白其中的幽微。

朋友擁有兩個工科碩士，和副總頭銜，好在後來虛心接受建議沒投資，那家連鎖飲料店也在幾個月後倒閉，聽說早已欠薪好幾個月。

上週朋友邀我吃飯，我們到豪宅改裝的文青麵店用餐，不俗裝潢、有創意的餐點、連黑白切也變得時尚，價錢居然只比路邊攤貴個五元、十元，我猜，應是以量取勝，也對路邊攤麵店可以進化到如此階段感到驚艷。

台灣餐飲競爭激烈，不輸科技業，但餐飲與科技是兩座截然不同的山頭，不要隨意撈過界，即使要投資，也要留後路。

朋友忙了一年，燒掉數百萬還零收入，繞了一圈回到原公司，職位也跟著人生下沉，年薪從一百多砍到剩七十。

想創業的朋友們，真的不要小看餐飲業。

（作者曾在五星飯店服務多年，現為農夫）

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