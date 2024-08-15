新聞線上》可以封殺，不能拒審

記者陳杉榮

立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，討論民進黨團所提是否召開臨時會，進行考試院長人事同意權和國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權的審查等議題，結果民眾黨團反對，國民黨團也不支持，因此沒有結論。看到這種情形，真的要奉勸國民黨，因為亂搞「國會擴權法案」，激起民怨，錯把謝國樑送上「罷樑」的斷頭台之後，難道還要一錯再錯，成為民眾黨團的附庸！

民眾黨團的八席立委上個會期大玩槓桿遊戲，源頭出自國民黨團總召傅崐萁的自大狂傲，若非傅崐萁傾全力杯葛民進黨，立法院不會製造出毀憲濫權的國會擴權法案；也因為國民黨團一味蠻幹，讓八席的民眾黨找到了附身之處。藍白同進同出，某種程度來說，國民黨團的五十二席有時候反成了八席的道具，讓黃國昌玩得不亦樂乎。

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昨天這場朝野協商可想而知，黃國昌反對召開臨時會，洪孟楷只好繼續看黃國昌的臉色，不敢支持召開臨時會。其實要提醒洪孟楷書記長，未來的新北市長選舉，他也被列為可能人選，新北市民正在看著他，看他是獨立自主的大黨小黨鞭，還是大黨大黨鞭小弟的小黨鞭？黃國昌早擺明把新北市長當成下一站，國民黨的立委難不成還在宿醉？真的還以為帳目都搞不清楚的柯文哲陣營，以後會支持國民黨？看到藍綠「雙人枕頭」式國會運作，還真好笑。

話說回來，如果黃國昌認為行政院提名的NCC主委人選翁柏宗問題這麼多，真的這麼差，不是應該利用在國會殿堂審查過程，把翁的問題都掀開。洪孟楷做為五十二席黨團的小黨鞭，不是更應該利用審查的機會，率領藍委好好的表現表現，把他們所認為民進黨政府提名的「不當人選」剔除出來。如果不在正式審查會揪出問題，只是在場外叫罵，這不是自欺欺人！

國民黨在這次的總統和立委選舉都獲得相當的票數和席次，顯示選民不吝於給國民黨「班師回朝」的機會，上會期亂搞國會擴權法案，已經激怒選民，同時把一個謝國樑送上「罷樑」的斷頭台。瘦了藍營誰得利？總未必是民進黨吧！行使人事同意權是立委的權利也是義務，國民黨團可以封殺，不能拒審，更沒必要像個無賴，今天開這個條件，明天開那個條件，難道國民黨連開大門走大路的能力都沒了嗎？

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