自由廣場》美國應承認台灣 創造台海和平

◎ 林文彬

美國智庫最新民調，有百分五十九的美國人支持台灣獨立於中國的政策；加上皮尤研究中心民調指出，有百分之四十二的美國人將中國視為敵國。綜此以觀，台灣獨立與一中政策的清晰化，勢將成為美國對中政策的主流民意。

反觀疑美論的認知作戰，也是來自美國對台的模糊策略所致。尤其，三個公報，與「一個中國」政策，正誘使中國以及在台灣的中國代言人、協作者趁機搗亂民主，成為毀壞自由的利基、溫床與藉口。不僅如此，連川普也顛倒因果，自蹈疑美論所繁殖的疑台論，而不自知。

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為此，前國務卿龐皮歐呼籲，美國政府應正式承認台灣作為一個主權獨立的國家。這樣一來可阻絕中共無日侵吞台灣的口實；二來可穩定台海不安的局勢；三可阻斷台灣境內的騎牆派、統促派，確保抗中意志的穩固與落實；四可守護美國在太平洋的門戶，與民主自由的價值。

不過，美國迄今模糊的一中政策，勢將提高中國侵台的野心，將導致區域性的衝擊。並且衝擊到百分之五十九的大多數美國人，恐怕都要觸犯了中國的台獨天條，成為被中國長臂管轄「送中」關押羈禁，甚至被判刑，以及遭「缺席審判」的風險對象。

因此，正當全球遭逢專制、獨裁、極權中國的全面侵犯之際，美國政府是否啟動了防範的措施，保護表態的人民安全，以及伸張主權獨立的意志，和保障民主自由的言論表達，釐清清晰的政策至關關鍵。

尤其，現在烏克蘭開始成功反攻俄國本土，孟加拉獨裁者迅遭革命下台等反撲邪惡國家的有利情勢之下，與其要求增加台灣的國防預算高達GDP的百分之五（為現在的兩倍多，幾佔年度總預算的三分之一），不如承認台灣的獨立主權，切斷中國侵吞台灣的口實、藉口、虛假、錯誤，強制創造堅若磐石的台海和平契機。

（作者為雲林縣議員，著有《78項議政白皮書》）

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