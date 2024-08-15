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自由廣場》詐騙集團年輕化 涉詐少年人數漸增

2024/08/15 05:30

◎ 魏世昌

報載，詐騙案居高不下，新北查獲涉入詐欺案少年數年年增加，從二○二一年一二一人，去年已達三六三人，三年成長二倍多。

少年不可能是詐騙集團主導核心角色，通常是被利用的外圍車手。然而，詐團所以選擇少年當取款「車手」，主要是風險低，不易被「黑吃黑」，且少年的刑度低、不會留有前科，集團因此深入校園，用類似「老鼠會」的手法，在同儕誘惑或介紹下加入。

在詐團誤導下，少年會認為打電話、跑腿拿點「東西」，也是付出勞力的打工方式。甚至在朋友牽絆、要求下，自認「講義氣的麻吉，就應互相幫忙」，卻未設想可能從此誤如歧途。

據觀察研究，實際上，執行層面，少年若一再犯罪，法院會裁定感化教育，少年犯罪仍會留下相關資料。甚至有少年車手出少年觀護所後，所有在協會的工作收入都賠給了被害人，就算回歸社會找到了正當工作，仍要勒緊褲帶慢慢還債，讓這些涉世不深的少年悔不當初。

該如何遏止詐騙集團少年化，以改善少年犯罪？須從家庭、學校、社會三管齊下。除家長應加強關懷，學校與相關輔導單位都應加強兒少的法律常識，透過利害分析與案例，告知孩子可能付出龐大代價，而各縣市整合性組織少輔會也需扮演關鍵角色，從社政、警政、司法等體系介入，才能真正發揮功能，避免孩子成為犯罪集團共犯！

（作者為工程師）

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