自由廣場》改革單項運動協會 讓專業的來！

◎ 蔡田

拜讀貴版余宗龍教授的大作：「巴奧之後，強化運動的三支箭」，文中余教授建議「應督促單項運動協會，發揮功能」，筆者心有戚戚焉，建議現行的單項協會應徹底改革，各單項協會由專業人士來領導。

放眼國內各單項協會的理事長一職，大多由政治人物擔任，不是立委就是市議員，協會推舉政治人物擔任理事長，最大的功用是協助爭取經費，但最大的弊病是「外行領導內行」，政治人物可能對該項運動有興趣，但畢竟不專精，或受限於時間和精力，很難投入，變成只是掛名的門神，很難正常推動會務，更奢言擬定單項協會永續經營的計畫。

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日前，甫奪奧運金牌的李洋曾提及有意爭取羽協理事長，筆者認為這是很好的規劃，李洋蟬聯兩屆奧運羽球男雙冠軍，終身在羽球界打滾，對於現行羽協的優劣，及未來發展方向，相信他必然了然於心，只要他願意獻身投入，我相信他應能勝任，並帶來新氣象。

這次退休老將不少，除了李洋，還有莊智淵、戴姿穎和謝淑薇等人，如果能借重他們的專長，承擔起領導單項協會的工作，對於振興運動風氣與績效，想必會有正向而積極的觸媒功效。

就以網球協會來說，過去協會讓人質疑欠缺公正性，一直存在爭議，造成選手之間長期難解的心結，也影響我國網球在國際比賽的成績，倘若不加以改革，問題依舊。

體力就是國力，奧運競賽也是各國展現露臉的大好機會，如澳洲、韓國和日本讓人印象深刻，我們應該看齊，且從改革單項協會做起，讓專業人士來領導單項協會，台灣未來的體育和運動發展才值得期盼。

巴黎奧運已經順利落幕，四年後的洛杉磯奧運業已開始倒數計時，台灣要開始想法設法發掘更多傑出的選手，聘任優秀教練，增建符合國際水準的競賽場館，同時改革單項協會，讓專業人士擔任領航工作，多管齊下，為下一屆奧運，乃至長長久久的國內體育復興奠立勝利的基礎！

（作者為國小退休教師）

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