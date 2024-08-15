晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》改革單項運動協會 讓專業的來！

2024/08/15 05:30

◎ 蔡田

拜讀貴版余宗龍教授的大作：「巴奧之後，強化運動的三支箭」，文中余教授建議「應督促單項運動協會，發揮功能」，筆者心有戚戚焉，建議現行的單項協會應徹底改革，各單項協會由專業人士來領導。

放眼國內各單項協會的理事長一職，大多由政治人物擔任，不是立委就是市議員，協會推舉政治人物擔任理事長，最大的功用是協助爭取經費，但最大的弊病是「外行領導內行」，政治人物可能對該項運動有興趣，但畢竟不專精，或受限於時間和精力，很難投入，變成只是掛名的門神，很難正常推動會務，更奢言擬定單項協會永續經營的計畫。

日前，甫奪奧運金牌的李洋曾提及有意爭取羽協理事長，筆者認為這是很好的規劃，李洋蟬聯兩屆奧運羽球男雙冠軍，終身在羽球界打滾，對於現行羽協的優劣，及未來發展方向，相信他必然了然於心，只要他願意獻身投入，我相信他應能勝任，並帶來新氣象。

這次退休老將不少，除了李洋，還有莊智淵、戴姿穎和謝淑薇等人，如果能借重他們的專長，承擔起領導單項協會的工作，對於振興運動風氣與績效，想必會有正向而積極的觸媒功效。

就以網球協會來說，過去協會讓人質疑欠缺公正性，一直存在爭議，造成選手之間長期難解的心結，也影響我國網球在國際比賽的成績，倘若不加以改革，問題依舊。

體力就是國力，奧運競賽也是各國展現露臉的大好機會，如澳洲、韓國和日本讓人印象深刻，我們應該看齊，且從改革單項協會做起，讓專業人士來領導單項協會，台灣未來的體育和運動發展才值得期盼。

巴黎奧運已經順利落幕，四年後的洛杉磯奧運業已開始倒數計時，台灣要開始想法設法發掘更多傑出的選手，聘任優秀教練，增建符合國際水準的競賽場館，同時改革單項協會，讓專業人士擔任領航工作，多管齊下，為下一屆奧運，乃至長長久久的國內體育復興奠立勝利的基礎！

（作者為國小退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書