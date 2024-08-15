自由廣場》記印度獨立78週年／新印度願景：與台灣共創未來

◎ 葉達夫

八月十五日對每個印度人來說都是重要日子。一九四七年的今天，印度自二百年殖民統治邁向獨立。無數鬥士的犧牲，使印度成為自由之邦。印度獨立日更象徵非暴力運動，啟發全球萬千追求自由與和平的勇士。

獨立七十七年間，印度的卓越奇蹟在全球迴響。民主自由基礎，及十億人的汗水與努力，讓印度成為國際最重要國家之一。今天，印度是全球第五大經濟體；第四個登月國；數位金融科技全球領導者，亦致力成為世界綠能中心。

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印度為未來廿五年發展訂下「Amrit Kaal」計劃，由總理莫迪提出為實現印度二○四七獨立百年打造的「新印度」願景。屆時，印度將成已開發國，與國際社會融為一體，並擁有高素質和負責的公民。

印度國家發展遵循「一個地球，一個家庭，一個未來」理念。基於此，去年G20峰會上，承諾打造一個永續及平等的未來。未來雖充滿地緣政治和氣候變遷等挑戰，但印度早蓄勢就位，為全球注入善的力量，並成為多數國家首選合作夥伴。

相同地，印度與台灣正是為全球共同利益而生的自然夥伴。在民主、創新及多元價值下，雙方今年皆迎來民主盛宴。六月印度大選創下九億七千萬人投票歷史紀錄，一月台灣總統大選也展現成熟民主制度。

印度總理將半導體視為雙方策略合作重要領域：台灣有先進晶片製造技術，印度有軟體設計專業，正是半導體最佳夥伴。作為「印度科技年代：為印度發展（Viksit Bharat）的晶片計劃」，政府投入一一○億美元打造半導體晶圓廠。由印度塔塔電子與台灣力積電合力興建，將成為印度首座人工智慧晶圓廠。

除了科技經貿，彼此交流更涵蓋人與人連結。今年更簽署了招聘印度移工來台備忘錄。印度移工的專業技術和勞動力可協助台灣關鍵產業缺工問題。

隨印度獨立七十八週年，印度台北協會也成立卅週年。我們盼藉此回顧迄今成果，並為未來更穩健的印台關係制定藍圖。

印度與台灣的共同與互補，是共享實質利益及長遠夥伴關係的基石，此等關係在印度邁向二○四七獨立百年發展將成關鍵。印度龐大市場和勞動力，加上台灣技術製造專長，能打造無可比擬創新和成長機會。透過綠能科技、人工智能和先進製造等新興領域深度合作，印度與台灣不僅可加速彼此發展，更能為全球產業提供最佳解方，締造國際合作最佳典範。

（作者為印度台北協會會長）

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