社論》國民黨的「再中國化」

反對「去中國化」，積極「再中國化」，通常簡稱的國民黨，就是「中國（的）國民黨」。所以，它總是從「中國」來看台灣前景。（資料照）

馬英九用筆名「馬辦」表示（「不是馬的意見，但馬會有相同看法。」）：一定會建議盧秀燕參選黨主席，因為，前兩次大選，韓國瑜、侯友宜都不是黨主席，因此在選務、黨務運作難免有扞格。「馬辦」稱，國民黨黨章、政綱都支持「九二共識、一中各表」，「既然叫中國國民黨，卻不敢聲援黨內立委說我們是中國人，這就是國民黨的困境」。但有論者苦口婆心：若盧秀燕接下黨務，深藍與本土、統獨路線等問題，將會提前被迫表態。二○一六至今三次大選，尤其是二○二○、二○二四，該黨原來都手握好牌，但硬是把好牌打到輸。旁觀者清，輸就輸在路線不對。

其實，國民黨早已沒有路線之爭。朱立倫已向習近平表態：近年來在民進黨執政下，採取去中、反中政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。朱立倫定調：兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後（國共）兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異。而北京官方媒體，自然漏掉「求同尊異」四個字。中國（的）國民黨，也很識相，「尊同」而不敢「求異」。他們避免把ROC與PRC相提並論，「ROC與PRC互不隸屬」，也成了十惡不赦的「新兩國論」。

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中國（的）國民黨，向一黨專政中國的返祖現象，堪稱台灣民主化的逆流與暗潮。蔣經國晚年，啟動政治改革、拔擢本土人物、萬年國會增額代表，不論動機為何，都產生本土化的效果。於是，「三民主義統一中國」，性質上是婉拒統一、革新保台的措辭，他對蔣氏政治遺產的想像，「我也已經是台灣人了」，表現了更多的內心認知。解釋蔣經國的未來願景，最有解釋力的莫過於，眼見健康每下愈況，他選擇李登輝作為接班人，令「中華民國本土化」繼續走下去。也許，後來的李登輝路線，蔣經國未必完全同意，但批判李氏背叛蔣氏者，至少比李氏不了解蔣氏的初衷。李氏對蔣氏，幾乎不曾口出惡言，相當照顧蔣氏後人，堪稱蔣李路線有其承先啟後的旁證。

連戰以來的黨主席，一個接一個清洗本土化路線，爭先恐後把實質獨立的中華民國、台灣往國共內戰結構內捲。台灣的民主化，在此產生一種荒謬感，即，曖昧的南京憲法及增修條文，保障了他們「為中國捍衛中華民國」的言行，反倒是，本土政權「為台灣捍衛中華民國」，遭國共同聲指責為數典忘祖之「去中國化」。外來政權執政時期，該黨在台灣建立的盤根錯節組織，以及國家機器中的潛在勢力，確保他們在民主選舉的基本盤。故而，他們也心安理得地反本土化，並期待來自對岸的協力，在劇烈變動的民意流水中，等待本土政權翻船的機會。二○○八，他們如願以償。二○二四，本土勢力贏得驚險。

後李登輝時代，中國（的）國民黨，競逐大位者，已無本土意識。馬英九，朱立倫，洪秀柱，韓國瑜，中華民族魂且日益增強。江啟臣將「九二共識」視為「歷史描述」，國共兩黨都「消化不良」。這種趨勢，明眼人都看得出，不利與本土勢力爭奪支持。但，該黨則另闢來自對岸的協力。外力介入，該黨的本土路線，乃進一步遭到扼殺。國共有志一同，絕不容許再出一個李登輝。而這，似乎是等待侯友宜的命運。二○二○，韓流覆滅。二○二二，小英號觸礁。一時之間，藍營最大諸侯侯友宜動見觀瞻。不過，當仁不讓的諸侯，卻被某種詭異的設計，以及藍白合的操作，捲入消耗能量的過程。終於，侯被迫表態：九二共識，反對台獨。人氣渙散，飲鴆止渴，侯原來的本土想像，也就煙消雲散，加上戰鬥藍副手，只能勉強保住藍營基本盤。設計者，做掉本土可疑者，贏得立法院，推進既定的政治議程。

反對「去中國化」，積極「再中國化」，通常簡稱的國民黨，就是「中國（的）國民黨」。所以，它總是從「中國」來看台灣前景。一種可能是香港模式，由北京扶植上位，隨後任由老共擺佈，強渡和平統一。一種可能是民選獨裁，白俄羅斯，委內瑞拉，越來越多國家，從民主倒退至威權，選舉形式雖然保存，已無公平可言，人民的選票，形同被沒收。此所以，過去本土政權執政八年，獲得民主世界普遍讚譽為典範，台灣人民仍不可掉以輕心，每一次大選都要為確保下一次大選而戰。新興民主國家倒退嚕之例頗多，台灣一旦蹈其覆轍將萬劫不復。

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