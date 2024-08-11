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自由廣場》「臺灣台語」到底得罪誰？

2024/08/11 05:30

◎ 杜信龍

拜讀〈客語族不反對「福台語」〉，讓人想起清國分化族群的兩面手法。彷彿霸佔「國語」一詞的是「台語」，而不是「華語」。台語一詞代表何種語言，這是大多數台灣人最能清楚理解的，無需特別解釋；就如同客語也是台灣話。命名的權力應該尊重使用者的意願，而非讓非母語者來代言。

事實上，根據行政院的命令（臺文字第1110025587號函），各機關應統一使用「臺灣台語」這一名稱，而非單獨「台語」兩字，這也是互相妥協的結果。

去除「閩南語」這一詞，不僅展現了台灣的主體性，更在語言學劃分及辨識具有重要意涵。然而，作者卻多此一舉，提出使用「福台語」這種無謂的名稱，讓語言平等又走回頭路，徒增不必要的討論。相較於有資源的客委會及原委會，沒有相關專責機構或委員會的台語母語使用族群，連要求語言名稱正名都引發如此一波三折。

前些日子，輝達創辦人黃仁勳來台曾調侃一名記者，聽不懂「台灣話」。無論是歷史還是生活上，「台語」或「台灣話」這個名稱早已深深扎根於台灣社會和文化中。學術上，台灣的閩南語經過數百年的發展，已經形成了獨特的文化和歷史。「台語」這個名稱正是這段歷史和文化的象徵之一，何來衝突？

現行的政策要求使用「臺灣台語」，而非作者指出的單獨「台語」兩字。「臺灣台語」這一名稱已經被認可接受並使用，再度強制改名或任何新創的名詞只會引起混亂和反感，也無助於語言的推廣和使用。這種做法只會分化族群，沒有實質的教育意涵，使用上也不切實際。

（作者為台南市市民）

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