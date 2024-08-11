自由廣場》歐盟狀告WTO 我離岸風電國產化恐退場

◎ 蘇明通

歐盟於七月底正式狀告WTO，指我經濟部主導之離岸風電招商案違反WTO規定，要求與台灣進行爭端解決諮商，部分原因或許是不滿近期離岸風電區塊開發第二期選商結果，但引發的國際爭端，極可能導致施行多年的國產化措施需要退場。

離岸風電標案有二類，一類是台電自己開發的風場，依《政府採購法》辦理，招標條件遵守WTO《政府採購協定》第四條規定，不執行與國產化有關之補償交易措施，也沒有依據第三條規定主張離岸風電涉及國家安全而排除適用該協定。

請繼續往下閱讀...

另一類則是經濟部主導之離岸風電招商案，依據《離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點》辦理，屬民間投資興建營運案，獲選申請人與經濟部簽訂行政契約，不適用政府採購法。其選商條件之產業關聯執行方案國產化措施，涉及WTO《關稅及貿易總協定》第三條有關國民待遇之內地租稅與法規規定，及《與貿易有關之投資措施協定》第二條國民待遇與數量限制之規定，這些規定都不允許已開發會員主張國產化而執行保護或優惠國內廠商措施，以免對外國廠商造成差別待遇。

由於我國在二○一八年九月舉行之WTO第四次貿易政策檢討會議中，已向其他會員公開表態不再是開發中國家，自當適用已開發會員不得主張國產化措施之規定。

雖然上述總協定、投資措施協定也都有特別例外條款，允許涉及國家安全情形者得免適用國民待遇規定，但離岸風電是否涉及國家安全，恐非我方說了算。國家安全者，例如國防軍備、元首副元首維安、外交機密等。

如果離岸風電涉及能源供給之國家安全主張可以成立，那麼台電及WTO其他會員國爾後也可比照辦理，筆者認為歐盟不可能接受此一論點。

歐盟狀告WTO後之第一階段程序為雙方進行爭端解決諮商，如果歐盟滿意諮商結果，則不必進入下一階段之WTO爭端解決小組審查程序。過去日本曾遭遇歐盟狀告日本機關辦理衛星導航系統以美國規格招標，造成歐洲規格廠商難以競標，日本向歐盟表示未來將開放歐規廠商參與，一方讓步，雙方和解收場，不必進入下一階段之爭端解決小組審查程序，可供我政府參考。

（作者為退休公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法